"Възраждане" търси подписи, за да внесе нов вот на недоверие

Проруската партия "Възраждане" иска да внесе още един вот на недоверие срещу правителството, този път заради водната криза в страната. За да се случи това обаче, на партията ѝ са необходими подписите на още 5 депутати.
"Виждаме, че очевидно ПП-ДБ нямат намерение скоро да внесат вот. Затова ние днес ще отправим официално писмо към АПС, към ПП-ДБ, към МЕЧ, с което ще искаме да ни дадат тези необходими пет подписа, за да бъде внесен този наш вот", каза председателят на партията Костадин Костадинов пред журналисти в парламента.
В замяна тези пет подписа партията щяха да подкрепи всеки един бъдещ вот на недоверие. "Доколкото разбираме, на ПП-ДБ им липсва 1 подпис, няма проблем да им го дадем в крайна сметка, но при условие, че те подпишат нашия вот", каза Костадинов.
ПП-ДБ и останалите опозиционни партии подготвят вот на недоверие срещу управляващите в сектор вътрешна сигурност и правосъдие, а мотивите, които се финализират, са свързани със "завлядяната държава". В сряда от ПП-ДБ обявиха, че до дни ще внесат вота в деловодството на парламента.
Въпреки търсената подкрепа, Костадинов опрдели останалите опозиционни партии като "дворцова опозиция" и поиска да дадат отговор на "Възраждане" до края на деня. А ако не дадат "каквъто и да е отговор", "трябвало да напуснат парламента, защото за безсмислени".
След завръщането си в парламента от лятна ваканция проруската партия обяви, че няма да влизат в пленарната зала, освен когато има вот на недоверие и техни предложения в дневния ред. През останалото време депутатите щели да обикалят страната, за да се срещат с граждани.
По-късно съпредсеателят на “Да, България” Ивайло Мирчев коментира, че никой не е искал подписи от Костадинов.
"Безводието и пораждащата го корупция са част от завладяната държава, което е част от нашия вот на недоверие”, каза Мирчев.
По думите проблемът с безводието не се решава "с пиар вотове, като този на "Възраждане”, а с аргументирани и добре мотивирани вотове като този, който ПП-ДБ ще внесат следващите дни".
"Подписите ще бъдат на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Всеки може да подкрепи вота в зала, включително и Борисов, и Пеевски. Ние ги призоваваме да подкрепя вота”, допълни Мирчев.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
9 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Велика Бьлгария (менте), тъй като сте залюбили руската кочина, занимавайте се с руските вътрешни работи, а не с българските!
вазружденци? ми, антиваксъри са, бате, ма не сафсем. пак толку са и суверениси - да съ изявят най у Брюксел тичът, там патреоти на заплата от евраци да съ цанят най милеят, най убичът. мчи, по са вазнагражденци от възружденци, бе, кво! лелинчофци, лели - сички кълинки. другио дел на инвиститурити патреоти от Пулувиличийе. ми, глей ги, бе - ма, само еднакви! и бес смисал.
Да се обърнат към шарлатаните. Нали са си обединена опозиция?! ;)
А Бойкикин и матюшка му, Васо Маслото и дедушка му и останалия либерален полит-секратариат .. С тях какво правим другарю?
Копейкин, подлогин и вся астальная предателска русофилска сволочь трябва да бъдат изхвърлени от България!
Ганьоооооо ти ли ще казваш, кой ще бъде забранен бе ... Виж се бе ... от единия ти джоб стърчи некролога, от другия терлиците, които майка ти е плела. Миришеш на агне и кисело зеле . Ти ли ще казваш кой щв бъде забранен бе м..житурко нещастна незначителна.
Единственото, което заслужават от Израждане, е забрана!
Няма дъно падението на "евроатлантическото"ППДБ, което е в общ фронт с всичките путински отпадъци в НС, и към Костадин,Ивелин и Радостин вече са и Асен и Ивайло.Вот на недоверие с деребеите на агент Сава и социопата Руди Гела, който се изгаври с ППДБ, публикувайки оня запис, а сега ПеПетата му са обслужващ персонал. Впрочем Израждане заслужава поздравления затова, че не влиза в НС.Другите шайки са винаги на местата си - надницата не трябва да се губи.
Гледай, Гледай... Какъв мъж , какво нещо . Варненци аъм чувал са адски надарени . А знам , че слабичките мъже винаги имат големи . Значи толкова да го харесвам . С тия бели коси . Всъщност всички набори от форума тайничко си мечтаеш за Коцето. Ама вече заради годините никой ме ни иска дъртите г..зове.