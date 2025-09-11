"Възраждане" търси подписи, за да внесе нов вот на недоверие

Проруската партия "Възраждане" иска да внесе още един вот на недоверие срещу правителството, този път заради водната криза в страната. За да се случи това обаче, на партията ѝ са необходими подписите на още 5 депутати.

"Виждаме, че очевидно ПП-ДБ нямат намерение скоро да внесат вот. Затова ние днес ще отправим официално писмо към АПС, към ПП-ДБ, към МЕЧ, с което ще искаме да ни дадат тези необходими пет подписа, за да бъде внесен този наш вот", каза председателят на партията Костадин Костадинов пред журналисти в парламента.

В замяна тези пет подписа партията щяха да подкрепи всеки един бъдещ вот на недоверие. "Доколкото разбираме, на ПП-ДБ им липсва 1 подпис, няма проблем да им го дадем в крайна сметка, но при условие, че те подпишат нашия вот", каза Костадинов.

ПП-ДБ и останалите опозиционни партии подготвят вот на недоверие срещу управляващите в сектор вътрешна сигурност и правосъдие, а мотивите, които се финализират, са свързани със "завлядяната държава". В сряда от ПП-ДБ обявиха, че до дни ще внесат вота в деловодството на парламента.

Въпреки търсената подкрепа, Костадинов опрдели останалите опозиционни партии като "дворцова опозиция" и поиска да дадат отговор на "Възраждане" до края на деня. А ако не дадат "каквъто и да е отговор", "трябвало да напуснат парламента, защото за безсмислени".

След завръщането си в парламента от лятна ваканция проруската партия обяви, че няма да влизат в пленарната зала, освен когато има вот на недоверие и техни предложения в дневния ред. През останалото време депутатите щели да обикалят страната, за да се срещат с граждани.

По-късно съпредсеателят на “Да, България” Ивайло Мирчев коментира, че никой не е искал подписи от Костадинов.

"Безводието и пораждащата го корупция са част от завладяната държава, което е част от нашия вот на недоверие”, каза Мирчев.

По думите проблемът с безводието не се решава "с пиар вотове, като този на "Възраждане”, а с аргументирани и добре мотивирани вотове като този, който ПП-ДБ ще внесат следващите дни".

"Подписите ще бъдат на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Всеки може да подкрепи вота в зала, включително и Борисов, и Пеевски. Ние ги призоваваме да подкрепя вота”, допълни Мирчев.