Вдигнаха румънски изтребители заради руски удари по украинска инфраструктура край Дунав

Четири изтребителя са били вдигнати от летища в Румъния през изминалата нощ, след като са били засечени руски удари по украинска пристанищна инфраструктура на река Дунав, предаде БТА.

Румънското министерство на отбраната отбрана съобщи, че малко полунощ съгласно с процедурите за еър полисинг от военновъздушната база Фетещ са излетели два изтребителя F-16.

След 2 часа и половина в 02:45 от военновъздушната база „Михаил Когълничану“ са излетели и два германски изтребителя „Юрофайтър“ за наблюдение и гарантиране на сигурността на румънското въздушно пространство.

Командирите на операцията са имали разрешение да открият огън по въздушни цели, ако те навлязат в румънското въздушно пространство и застрашат безопасността на гражданите.

До навлизане в румънска територия обаче не се е стигнало, като не са открити и отломки.

Министерството на отбраната в Букурещ осъжда нападенията на Руската федерация над украинска цивилна инфраструктура и я определя като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност.

През септември няколко европейски страни, сред които Полша и Румъния, вдигнаха изтребителите си във въздуха заради навлезли във въздушното им пространство руски дронове. Полша дори поиска свикване на извънредна среща на НАТО по чл. 4 от Северноатлантически договор.