Вече пета година нищо. Как се развива единственото дело за безводие?

Годината е 2019 г. и в България предстоят две важни събития – първо ще са местните избори, а после ще дойде пандемията от ковид. Към момента, в който тази история започва, се знае само за едно – вотът за кметове и общински съветници през октомври. Той е ключов, защото именно заради него тогавашният кмет на Перник Вяра Церовска от ГЕРБ не обявява воден режим. Макар да е ясно още от лятото, че нивата на яз. „Студена“ са критично ниски, ограничения не са въведени и събитията са оставени на естествения им ход.

Разбира се, ГЕРБ губят изборите, но причина за това не е липсата на вода. Този проблем ще стане явен малко след вота. На 19 ноември новият кмет Станислав Владимиров обявява воден режим, с което официално се слага началото на водната криза в Перник.

През следващите няколко седмици скандалът се разраства. Подробно се обсъжда окаяното състояние на ВиК-мрежата в Перник, където загубите достигат 75% и най-вече – търсят се виновници за бедственото положение. Новият кмет се оказва доста гласовит, обикаля редовно телевизионни студия и критикува. Тогавашният премиер Бойко Борисов го вика в Министерския съвет, обещава му десетки милиони за ремонти на тръби.

Но режимът си продължава и хората са страшно ядосани, защото нямат вода. Перник има едно преимущество пред всеки друг град – много близо е до София. Което означава, че почти всяка сутрин екип на национална телевизия може да прави жива връзка от бедстващия град, което неминуемо увеличава натиска вътвху отговорните фактори.

Естествено, не може да се мине без прокуратурата, която още от самото начало се захваща с казуса. И на 9 януари е намерен виновник за водния режим – министърът на околната среда и водите Нено Димов. Той е перфектният бушон. Първо, не е от ГЕРБ, а е номинация на коалиционния им партньор "Обединени патриоти". И, второ, не е сред най-популярните министри.

За пълнота, както обичат да казват прокурорите, заедно с него са арестувани Севдалина Ковачева и Иван Витанов. Той е доскорошен началник на местното ВиК, а тя има лошия късмет да е била и.д. кмет точно преди изборите, т.е. когато се смята, че е трябвало да бъде въведен режим.

Пет години по-късно

От водната криза в Перник неусетно минаха пет години. Днес там такъв проблем няма, макар че съседната община Брезник е на режим и дори се говори и този град на бъде снабдяван от язовир "Студена", поради липса на алтернатива.

А какво междувременно се случи с делото срещу Нено Димов? Ами нищо. Или почти нищо.

След като някогашният министър излежа осем месеца в ареста, вече четвърта година процесът продължава да е висящ на първа инстанция. Това дело започна в специализирания съд, който впоследствие бе закрит. Затова материалите бяха изпратени в Софийски градски съд. Съдията Красимир Комсалов пък се върна в пазарджишкия съд, откъдето преди това дойде в спецсъда. Той продължава да гледа и делото срещу бившия екоминистър.

Така поради политически и други сътресения, делото смени съдилището, но не това е важното. Вече малцина помнят и че когато започна пандемията Перник все още бе на режим. Тогава се дадоха десетки милиони, за да бъде изграден довеждащ водопровод от София. Тази резервна връзка не е ползвана от години, а ако днес се направи опит да бъде въведена в експлоатация, вероятно ще аварира.

Изминаха повече от пет години, откакто Димов стана обвиняем. До днес съдът не може да каже дали той е виновен или не. А има и още две инстанции. Т.е. в най-добрия случай, този процес може да отнеме десетина години. Когато все пак бъде произнесена окончателна присъда, вероятно никой няма да помни какво беше обвинението.

А то е следното – Димов е обвиняем за това, че е утвърждавал месечни графици за водовземане от всички питейни язовири в страната, в това число и "Студена". Под тези графици наистина стои неговият подпис, но те се изготвят от цяла специализирана дирекция в мининстерството. Иначе казано – министърът подписва каквото му даде администрацията. Тоест, ако Димов се окаже невинен, няма да е особена изненада.

Според запознати делото се бави, защото прокуратурата настоява за разпитите на множество свидетели, които нямат нищо общо с предмета. Призовани са например служители на водните дружества в Перник и Радомир, макар да не е ясно какви подробности биха могли да дадат за действията на министъра на околната среда. На едно от последните заседания част от свидетелите са заличени, но все пак делото остава доста обемно.

Обвиняема по него продължава да е и Ковачева. Още преди години прокуратурата се отказа от обвиненията срещу бившия шеф на ВиК – Витанов.

Гледай Плевен, спомни си Перник

Пет години след водната криза в Перник, почти нищо не се е променило. Различно е само името на бедстващия град. А другата съществена разлика e, че вече никой не търси виновни. Вярно е, че през 2020 г. Димов бе арестуван посред бял ден, с всички подобаващо зрелищни атрибути на ръководената от Иван Гешев прокуратура – от тежко въоръжени и страховити на вид служители на Бюрото за защита на свидетели, което главният прокурор ползваше за личната си охрана.

През 2025 г. арести няма. Може би защото трябва да нарочат някой кадър на ГЕРБ или ДПС.

А иначе , обсъжданията за Плевен много напомнят за онзи за Перник – чудовищни загуби на вода по мрежата и липса на переспектива за решаване на проблема (извън природното чудо). За разлика от пернишкия кмет, обаче този на Плевен предпочита да си мълчи. Може би смята, че така е по-ефективен в решаването на проблемите.

Засега изглежда, че спасението на Плевен е оставено в ръцете на правителството. А регионалният министър Иван Иванов все пак призна, че каквото и да се прави водата няма да тръгне утре, а поне след няколко месеца.