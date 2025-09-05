Вечеря с техномагнати: Тръмп обяви, че ще наложи мита за чипове, ако производството им не е в САЩ

Американската администрация ще наложи мита върху вноса на полупроводници от компании, които не предприемат действия да преместят производствата си в САЩ, заяви президентът Доналд Тръмп в четвъртък вечерта преди да се срещне с високопоставени мениджъри от технологичния сектор в Белия дом, предаде Ройтерс.

На вечерята Тръмп бе придружен от първата дама Мелания Тръмп, а техни гости бяха техномагнатите - главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг, (който седеше от едната страна на Тръмп), съоснователят на Microsoft Бил Гейтс, изпълнителният директор на OpenAI Сам Олтман, главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай.

Отсъстващ от списъка бе милиардерът Илон Мъск, който написа в X, че е получил покана, но не е могъл да присъства на събитието.

Какви мита се готвят за чиповете?

"Да, обсъдих го с хората тук. Чипове и полупроводници - ще наложим мита на компаниите, които не идват в страната. Ще наложим мито много скоро", заяви Тръмп, без да уточни точен срок или размер на ставките.

А след това президентът на САЩ уточни:

"Ще наложим много значителни мита, не толкова високи, но доста значителни, като се има предвид, че за тези, които влязат в страната, които строят (заводи), или имат подобни планове, няма да има мита", каза Тръмп пред репортери.

"Бих казал, че (главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук ще е в доста добра позиция", добави той, докато Кук седеше от другата страна на масата.

Добър ден за Google

По време на вечерята в Белия дом Тръмп поздрави главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай и съоснователя на компанията Сергей Брин след благоприятното съдебно решение, според което Google няма да трябва да продава браузъра си Chrome.

"Вчера имахте много добър ден", каза Тръмп към Пичай, визирайки съдебната победа за американския технологичен гигант по антитръстовото дело, допълва CNBC, цитирана от БТА.

Откакто започна втория си президентски мандат през януари, заплахите на Тръмп за налагане на мита отблъснаха търговските партньори на САЩ, предизвикаха нестабилност на финансовите пазари и подхраниха несигурността около световната икономика, допълва Ройтерс.

Американският президент обаче се сблъска с правни пречки при налагането на митата. Тази седмица администрацията му поиска от Върховния съд на САЩ да разгледа бързо делото за законността на по-голямата част от т. нар. "реципрочни" мита, наложени съгласно закон от 1977 година. Обжалването пред Върховния съд последва решение на апелативен съд във Вашингтон, който постанови, че повечето от митата са незаконни.