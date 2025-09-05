Вечеря с техномагнати: Тръмп обяви, че ще наложи мита за чипове, ако производството им не е в САЩ

Американската администрация ще наложи мита върху вноса на полупроводници от компании, които не предприемат действия да преместят производствата си в САЩ, заяви президентът Доналд Тръмп в четвъртък вечерта преди да се срещне с високопоставени мениджъри от технологичния сектор в Белия дом, предаде Ройтерс.
На вечерята Тръмп бе придружен от първата дама Мелания Тръмп, а техни гости бяха техномагнатите - главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг, (който седеше от едната страна на Тръмп), съоснователят на Microsoft Бил Гейтс, изпълнителният директор на OpenAI Сам Олтман, главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай.
Отсъстващ от списъка бе милиардерът Илон Мъск, който написа в X, че е получил покана, но не е могъл да присъства на събитието.
Какви мита се готвят за чиповете?
"Да, обсъдих го с хората тук. Чипове и полупроводници - ще наложим мита на компаниите, които не идват в страната. Ще наложим мито много скоро", заяви Тръмп, без да уточни точен срок или размер на ставките.
А след това президентът на САЩ уточни:
"Ще наложим много значителни мита, не толкова високи, но доста значителни, като се има предвид, че за тези, които влязат в страната, които строят (заводи), или имат подобни планове, няма да има мита", каза Тръмп пред репортери.
"Бих казал, че (главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук ще е в доста добра позиция", добави той, докато Кук седеше от другата страна на масата.
Добър ден за Google
По време на вечерята в Белия дом Тръмп поздрави главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай и съоснователя на компанията Сергей Брин след благоприятното съдебно решение, според което Google няма да трябва да продава браузъра си Chrome.
"Вчера имахте много добър ден", каза Тръмп към Пичай, визирайки съдебната победа за американския технологичен гигант по антитръстовото дело, допълва CNBC, цитирана от БТА.
Откакто започна втория си президентски мандат през януари, заплахите на Тръмп за налагане на мита отблъснаха търговските партньори на САЩ, предизвикаха нестабилност на финансовите пазари и подхраниха несигурността около световната икономика, допълва Ройтерс.
Американският президент обаче се сблъска с правни пречки при налагането на митата. Тази седмица администрацията му поиска от Върховния съд на САЩ да разгледа бързо делото за законността на по-голямата част от т. нар. "реципрочни" мита, наложени съгласно закон от 1977 година. Обжалването пред Върховния съд последва решение на апелативен съд във Вашингтон, който постанови, че повечето от митата са незаконни.
Тръмп: Изглежда, че загубихме Индия и Русия от мрачния и унил Китай
Автор: Труд онлайн Америка 15:36 05.09.2025 Доналд Тръмп
„Мечката си е мечка“ - Путин за мястото на Русия в съюз с Китай и Индия
05.09.2025
12:03
Китай бързо разработва ядрени оръжия, САЩ създават специално звено за унищожаването им
04.09.2025
18:01
Американският лидер Доналд Тръмп публикува съвместна снимка на руския президент Владимир Путин, китайския президент Си Дзинпин и индийския премиер Нарендра Моди, …
направена в кулоарите на срещата на върха на ШОС в Китай, изразявайки мнение, че Съединените щати са загубили Русия и Индия.
„Изглежда, че загубихме Индия и Русия от мрачния и унил Китай. Нека имат дълго и щастливо бъдеще заедно!“, написа той в Truth Social.
Срещата на върха на ШОС се проведе в Тиендзин, Китай, от 31 август до 1 септември. На нея присъстваха лидерите на повече от 20 държави и представители на 10 международни организации.
В кулоарите на срещата на върха Путин, Си Дзинпин и Моди проведоха тристранна среща, която привлече вниманието на всички световни медии. Някои писаха, че този съюз символизира края на западноцентричния модел на международни отношения. Други отбелязаха, че тарифната политика на Тръмп е една от причините за сближаването между Индия и Китай. Всички обаче бяха единодушни, че срещата на ШОС е триумф на дипломацията на страните от глобалния Юг и пряко предизвикателство към Запада, който е загубил влиянието си в света.
По-рано Тръмп, коментирайки военния парад в Пекин, изрази мнение, че Русия, Китай и КНДР кроят заговор срещу САЩ. Путин на пресконференция след посещението си в Китай каза, че смята тези думи на американския лидер за проява на неговия хумор.
Тва, ако го направи nymapaната в проссия, ще съсипе цялата "родна" автопромишленост