"Величие" иска да сезира КС заради кабинета и КПК

От "Величие" ще внесат искане в Конституционния съд решенията за избор на премиер и на Министерски съвет да бъдат обявени за нищожни, обяви в декларация от парламентарната трибуна депутатът от партията Красимира Катинчарова.
"Решенията на Народното събрание от 16 януари 2025 г. за избор на министър-председател, структура и състав на Министерски съвет са белязани от най-тежкия грях от демокрацията. Правителството е избрано с гласове на народни представители, чиито избор е обявен за незаконен от Конституционния съд (КС)“, каза Катинчарова.
За да внесе жалба в Конституционния съд обаче, „Величие“ се нуждае от подписите на най-малко 1/5 от депутатите - 48 подписа. Групата им се състои само от 10 души, затова и Катинчарова призова ПП-ДБ, „Възраждане“, МЕЧ и „Алианс за права и свободи“ да ги подкрепят.
Според "Величие" изборът на премиер, структура и състав на кабинета са незаконни, защото в гласуването на кабинета са участвали депутати, чиито избор впоследствие беше обявен за незаконен.
В средата на март Конституционният съд обяви за незаконен избора на 16 депутати, като за сметка на това "Величие" влезе в парламента. Преди седмица лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов обяви, че в избора на Росен Желязков за премиер са участвали 8 от въпросните 16 депутати. Оглавяваното от Росен Желязков коалиционно правителство на ГЕРБ с участието на БСП, ИТН и с подкрепа на доганистите пое властта на 16 януари, когато бе одобрено от парламента. То получи 125 гласа "за".
"Величие" иска да сезира съда и заради избора на нови членове на антикорупционната комисия.
Според партията в процедурата за избор на нови членове има посегателство върху разделението на властите, защото "в процеса на подбор и оценка на кандидатите са участвали представители на изпълнителната и съдебната власт, които не носят народен мандат, но получават решаващи функции". Става въпрос за номинационната комисия, която вече изслуша и даде оценки на кандидатите.
В 5-членния състав на номинационната комисията влизат представители на Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието, Сметната палата и омбудсмана. Крайното решение за избора на нови членове обаче е на депутатите. Въпреки че крепящият кабинета Делян Пеевски се закани да закрие антикорупционната комисия, процедурата за избор на нови членове продължава.
Преди седмица ПП поиска прекратяване на сегашната процедура и началото на нова, прозрачна. Промените в антикорупционната комисия са сред ключовите условия за усвояването на още средства от Плана за възстановяване и устойчивост.
