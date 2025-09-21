Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава (обновена)

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс.
Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави.
Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.
"Днес, за да съживи надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение, основано на две държави, Обединеното кралство официално признава държавата Палестина", се казва в посланието на британския премиер Киър Стармър.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че създаването на палестинска държава ще застраши съществуването на Израел.
"Ние трябва да се борим - както в ООН, така и на всички други арени срещу фалшивата пропаганда, насочена към нас и срещу призивите за палестинска държава, които са опасни за съществуването ни и ще бъдат абсурдна награда за тероризма," заяви Нетаняху пред израелския кабинет.
Той каза още, че международната общност ще чуе ясно израелската позиция през следващите дни.
" международната общност ще чуе ясно израелската позиция през следващите дни " - ще последват безогледни удари по оцелелите жители на Газа.......................без военна намеса в Газа няма да има виден резултат ! И какво става с компенсациите за убийството на кап Маринов !
Тотално шокиращия и истински / а не измислен / геноцид на евреите срещу палестинците вършее с пълна сила . С широко затворените очи на т.нар. " прогресивни " държави . Тук таме некой промрънква ... Срам и позор .
Какво точно знаеш, територията първоначално предвидена от ООН за палестинска държава отдавна не може да се отдели за тази цел, поради няколкото войни и преразпределянето и.
Сега какво имаме, две отделни части без връзка помежду си нито физически, нито политически. Да не говорим за всякаквата липса на държавнически опит на т.н. палестински политици, от които се очаква да формират органите на властта. Тия са си още на кланове и банди, както в Афганистан, живеят само от помощи и бандитизъм/тероризъм. Да добавя и израелските заселници, които са в Западния бряг.
Територията се знае, важното е да се действа, преди Израел да обяви анексирането на Газа. Това е от The Guardian - "В центъра на френския план, вече напълно одобрен от арабските държави, е признаването да бъде част от по-широк процес, включващ реформирана, демократично избрана Палестинска администрация, която в случай на прекратяване на огъня ще замени разоръжения и демонтиран Хамас в Газа."
Всеки конфликт може да приключи, ако не се подкладва непрекъснато. Примери, колкото искаш. Хора сме, нямаме проблеми да живеем заедно, защото сме еднакви във всичките си мечти и желания. Израелците по много начини, с години не допускат да приключи този конфликт. Религията трябва да се забрани, твърде много религиозни фанатици има.
Добре, ама нали Тръмп има план да превърне Газа в Ривиера на Близкия Изток. Всичко върви по план Ненаняху и държавата убиец Израел, прачиства ат хора територията.
Крайно закъсняла реакция, но по-добре от нищо. България както винаги е за продан и се продаде на еврейското лоби.
А Ислямска държава кога ще признаят? Защото то е същото - държава от терористи.
Това добре, ама коя е територията и кое правителството на тая "държава"? Газа и Хамаз ли? Със сигурност това е част от новината. Ще трябва да се чете европейската преса
чудесно! ;-) ... Вече е призната, а сега Израел ще я направи симпатична и мирна държава...