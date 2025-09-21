Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава (обновена)

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс.

Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави.

Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.