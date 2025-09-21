Великобритания, Австралия, Канада и Португалия признаха Палестина като държава (обновена)

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс.
По-късно и Португалия ги последва.
Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави.
Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.
"Днес, за да съживи надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение, основано на две държави, Обединеното кралство официално признава държавата Палестина", се казва в посланието на британския премиер Киър Стармър.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че създаването на палестинска държава ще застраши съществуването на Израел.
"Ние трябва да се борим - както в ООН, така и на всички други арени срещу фалшивата пропаганда, насочена към нас и срещу призивите за палестинска държава, които са опасни за съществуването ни и ще бъдат абсурдна награда за тероризма," заяви Нетаняху пред израелския кабинет.
Той каза още, че международната общност ще чуе ясно израелската позиция през следващите дни.
Щом българите не са минали на страната на турците в руско-турската война значи са искали да бъдат освободени от турците. Освен това по това време много българи са завършили образованието си в Руската империя.
И кои са границите на тази "държава"? Коя е столицата и? Каква е валутата и?
Шумерите са признали Нибиру още преди 3000-4000 години и какво? Де го Нибиру? Въпреки че с последните откритя в CalTec Нибиру има май по-големи шансове.
Не са "така наречени "крепостни" " а си били точно такива! С изумление са разбирали,че българите били собственици на земя,къщи и прочие. Чудели се какво ги кара императора да освобождават. Вярно е,че поизмрели доста ама е вярно и че въобще не са го искали. Руска блатна история...
7 век се е появил въобще исляма , хилядите години си го говори с руската правослямска Митрофановска църква. Кажи руснаци от кога има? Религия, азбука?
Хич не си чувал за саботиране на революцията от страна на земевладелци и подобни бг богаташи?
Бе то отменено но до 70те години на миналия век руските/съветските селяни си бяха закрепостени без право на паспорт.
Трънки в руската империя.
Царят Освободител и именно освободител защото е отменик крепостничеството а не защото е "освободил" България!
Крепостното право в Руската империя е било отменено много преди руско-турската война 1878 година........линк........Крепостно_право
Признаването на Палестина е станало 1988 година когато НРБ е съществувало.