Великобритания, Австралия, Канада и Португалия признаха Палестина като държава (обновена)

56 коментара
Сн. ЕПА/БГНЕС
Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс.
 
По-късно и Португалия ги последва. 
 
 
Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави.
 
Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.
 
"Днес, за да съживи надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение, основано на две държави, Обединеното кралство официално признава държавата Палестина", се казва в посланието на британския премиер Киър Стармър.
 
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че създаването на палестинска държава ще застраши съществуването на Израел. 
 
"Ние трябва да се борим - както в ООН, така и на всички други арени срещу фалшивата пропаганда, насочена към нас и срещу призивите за палестинска държава, които са опасни за съществуването ни и ще бъдат абсурдна награда за тероризма," заяви Нетаняху пред израелския кабинет. 
 
Той каза още, че международната общност ще чуе ясно израелската позиция през следващите дни. 
 
 
 

  1. Не знам кво да напиша
    #56
    Отговор на коментар #43

    7 век се е появил въобще исляма , хилядите години си го говори с руската правослямска Митрофановска църква. Кажи руснаци от кога има? Религия, азбука?

  2. Не знам кво да напиша
    #55
    Отговор на коментар #52

    Хич не си чувал за саботиране на революцията от страна на земевладелци и подобни бг богаташи?

  3. Jack Daniels
    #54
    Отговор на коментар #48

    Бе то отменено но до 70те години на миналия век руските/съветските селяни си бяха закрепостени без право на паспорт.

  4. Jack Daniels
    #53
    Отговор на коментар #52

    Трънки в руската империя.

  5. глас в пустиня
    #52
    Отговор на коментар #49

    Щом българите не са минали на страната на турците в руско-турската война значи са искали да бъдат освободени от турците. Освен това по това време много българи са завършили образованието си в Руската империя.

  6. Jack Daniels
    #51

    И кои са границите на тази "държава"? Коя е столицата и? Каква е валутата и? Шумерите са признали Нибиру още преди 3000-4000 години и какво? Де го Нибиру? Въпреки че с последните откритя в CalTec Нибиру има май по-големи шансове.

  7. Не знам кво да напиша
    #50
    Отговор на коментар #48

    Царят Освободител и именно освободител защото е отменик крепостничеството а не защото е "освободил" България!

  8. Не знам кво да напиша
    #49
    Отговор на коментар #45

    Не са "така наречени "крепостни" " а си били точно такива! С изумление са разбирали,че българите били собственици на земя,къщи и прочие. Чудели се какво ги кара императора да освобождават. Вярно е,че поизмрели доста ама е вярно и че въобще не са го искали. Руска блатна история...

  9. глас в пустиня
    #48
    Отговор на коментар #44

    Крепостното право в Руската империя е било отменено много преди руско-турската война 1878 година........линк........Крепостно_право

  10. глас в пустиня
    #47
    Отговор на коментар #46

    Признаването на Палестина е станало 1988 година когато НРБ е съществувало.

