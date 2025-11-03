Великобритания достави на Украйна още ракети Storm Shadow за удари срещу Русия

Великобритания достави нова партида крилати ракети Storm Shadow на Украйна, за да могат украинските въоръжени сили да продължат да нанасят удари дълбоко в Русия, съобщава Bloomberg. Според изданието решението е взето, за да се попълнят запасите от оръжие на Киев преди зимния сезон - време, когато Лондон се опасява, че Кремъл ще засили атаките срещу цивилни в съседната страна.
Този ход на Великобритания съвпадна с изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, който отново изключи прехвърлянето на американски ракети Tomahawk с обхват от 1600 до 2500 километра на Украйна.
Ракетите Storm Shadow вече помогнаха на украинските въоръжени сили да нанесат удари по обекти на руския военно-промишлен комплекс. На 21 октомври, например, тези оръжия бяха използвани при удар срещу Брянския химически завод в Селцо, който произвежда барут, взривни вещества и компоненти за ракетно гориво. Украинският Генерален щаб заяви, че британски ракети са проникнали в руските системи за противовъздушна отбрана.
Робърт Бровди (позивна "Мадяр"), командир на Силите за безпилотни системи на украинските въоръжени сили, нарече поразяването на химическия завод "мощен удар по бойните възможности" на вражеската армия. "Това е може би най-голямата фронтова промишлена производствена и ремонтна база за тежки оръжия, използвани от руската армия на бойното поле днес", обясни той. Според Бровди, от продукцията на завода в Брянск зависи експлоатацията на руските ТОС "Солнцепек", системите за миниране с реактивни снаряди "Земледели", ремонтът на всички видове РСЗО (Град, Ураган, Торнадо), както и производството на боеприпаси за оръдия и крилати ракети Х-59.
Ударът по химическия завод в Брянск бележи първото потвърдено използване на ракети Storm Shadow срещу цели в Русия от завръщането на Тръмп в Белия дом. Великобритания започна да доставя тези ракети на Украйна през есента на 2024 г. Според източници на Bloomberg тогава са били доставени няколко десетки. Украинските въоръжени сили за първи път използваха Storm Shadow на 20 ноември същата година, поразявайки команден пункт в село Марино в Курска област. Лондон даде зелена светлина за удари дълбоко в Русия поради подкрепата на Северна Корея, която изпрати войските си да се бият срещу украинските въоръжени сили. В същото време САЩ дадоха подобно разрешение за американските ATACMS.
До март 2025 г. употребата на Storm Shadow беше прекратена. Преди това "Ню Йорк Таймс" съобщи, че украинските въоръжени сили са изчерпали запасите си. Оттогава не са съобщавани нови доставки.
Storm Shadow са високоточни крилати ракети с въздушно изстрелване с обхват над 250 километра. Те летят на ниска височина и висока скорост, използвайки инерционна и сателитна навигация, и са способни да се навигират по терена. Обединеното кралство не разкрива колко Storm Shadow е прехвърлило на Украйна по време на войната и не докладва за такива доставки редовно.
На 27 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили се готвят да разширят географията на своите удари дълбоко в Русия, наричайки това "санкции с голям обсег". "Руската преработка на петрол вече плаща значителна цена за войната и ще продължи да плаща още повече", подчерта той.
