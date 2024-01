Великобритания подписва историческо споразумение с Украйна и увеличава военната помощ до $3.2 млрд.

Великобритания ще стане първата западна държава, която ще сключи двустранно споразумение с Украйна за военна подкрепа и дългосрочни гаранции за сигурност. Британският министър-председател Риши Сунак отлетя в петък за Киев, за да подпише споразумението, което страните от Г-7 се договориха да сключат с Украйна на срещата на върха на НАТО във Вилнюс миналото лято.

Съгласно споразумението, заяви Сунак, Обединеното кралство се задължава да предостави на Украйна "бърза и дългосрочна подкрепа", ако Русия я нападне отново в бъдеще. Британското правителство определи споразумението като първата стъпка в развитието на "трайно 100-годишно партньорство" между двете страни.

Обединеното кралство също така ще предостави 2.5 млрд. паунда (3.2 млрд. долара) военна помощ на Украйна през тази година. Това е с 200 млн. паунда (256 млн. долара) повече, отколкото през всяка от първите две години на войната.

От отпуснатата сума поне 200 млн. паунда ще бъдат похарчени за "безпрецедентен" брой безпилотни летателни апарати - хиляди разузнавателни и морски дронове, апарати за далекобойни удари. Парите ще бъдат похарчени и за ракети с далечен обсег (миналата година Великобритания беше първата западна държава, която предостави на Киев такива оръжия), оборудване за противовъздушна отбрана, артилерийски снаряди и морска сигурност. Лондон ще продължи да обменя разузнавателна информация с Киев, да оказва помощ в областта на киберсигурността и да осигурява обучение на военнослужещи и военни медици.

Миналата година около 30 000 бойци на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) преминаха курсове за обучение в Обединеното кралство.

"Аз съм в Украйна, за да предам едно просто послание. Нашата подкрепа не може и няма да отслабне. На всички украинци: Великобритания е с вас - толкова дълго, колкото е необходимо", заяви Сунак в социалната мрежа X, бивша Twitter.

I am in Ukraine to deliver a simple message.

Our support cannot and will not falter.

To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes ???????????????? pic.twitter.com/1ya8m2seiJ