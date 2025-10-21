Вендета? Столичен прокурор е пребит с чук в гаража си

Бившият зам.-градски прокурор на София, Иво Илиев е бил нападнат с чук в понеделник вечерта в подземния гараж на своята кооперация. Престъплението е извършено в столичния кв. "Малинова долина", а Илиев е бил настанен в болница в тежко, но стабилно състояние.

Софийската градска прокуратура веднага потвърди за нападението, но без да споменават името на пострадалия. По случая е започнало разследване.

Според главния секретар на МВР Мирослав Рашков сигналът за нападението е бил подаден около 19 ч. в понеделник. По думите му Илиев е бил в тежко състояние и с опасност за живота. Започнало е разследване като се проверяват всички версии, включително и че прокурорът е бил нападнат заради работата му.

Началник и редови прокурор

Илиев е високопоставен магистрат, който беше сред ръководителите на най-важната прокуратура в страната. Той бе част от екипа на Илияна Кирилова. Тя се пенсионира преди няколко месеца. След това част от заместниците ѝ също се разделиха с постовете си. Илиев напусна доброволно ръководната позиция.

Временен шеф на Софийската градска прокуратурата в момента е Емилия Русинова, която е кандидат за постоянен началник.

Прокурор Илиев е работил през годините предимно по криминални престъпления като отвличания, палежи, убийства и трафик на наркотици, а в момента е част от отдел, който разследва икономически престъпления.

"Недопустимо и брутално нападение срещу държавността", коментира Асоциацията на прокурорите.

Без да има никаква информация за нападателя и мотивите за престъплението, прокурорската организация твърди, че инцидентът е престъпление от омраза към прокуратурата.

Нападението срещу Илиев е "логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция", твърди асоциацията.

"Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа, независимо от усилията, които те полагат, и независимо от резултатите, които постигат", заявяват прокурорската асоциация.

Засега не е ясно дали нападението е свързано с работата на прокурора или е нещо различно.

Преди повече от 20 години, докато главен прокурор беше Никола Филчев, водещите версии за подобни нападения бяха свързани със саморазправа вътре в самата институция.

Прокурор Илиев е настанен в реанимацията на болница "Токуда". Министерството на правосъдието е назначило охрана за него и семейството му.

Охрана за прокурора

През 2021 г. Илиев е бил известно време с охрана, която е свалена по негово искане, след като разследването не откри опасност за него, когато в пощенската му кутия беше намерен куршум.

Охранителен пост има и в болницата, където е настанен пострадалият магистрат. "Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме. СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя", съобщи правосъдният министър Георги Георгиев.

Другият магистрат, който получава защита от днес, е работил с Илиев. "Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София", казва Геори Георгиев.

Прокурорът е сериозно наранен, като само по главата е ударен 4 пъти с чук, съобщава "Сега". Софийската градска прокуратурата е започнала разследване за опит за убийство.