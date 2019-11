Венеция е наводнена при безпрецедентен за последните 50 г. прилив

Венеция е наводнена след най-големия прилив в последните 50 години. Нивото на водата достигна 1.87 метра. Според властите откакто се води статистика от 1923 година само веднъж водите са достигали по-високо ниво от 1.94 м. през 1966 година. Снимки от града показват популярни туристически атракции, които са напълно наводнени.

Площад Сан Марко - една от най-ниските части на града е сред най-тежко засегнатите области. Базиликата "Сан Марко" е залята за шести път от 1200 години, като последните четири наводнения са се случили в последните 20 години.



Т. нар. висока вода е явление, характерно за Венеция, разположена на 100 острова в лагуна на Адриатическо море. Феноменът е свързан с повишаване на морското равнище, обикновено през есента и пролетта, зависи също от фазите на Луната и приливите. Този път нивото на водата се вдигна и от проливните дъждове и духащия от морето вятър.

Две са вече жертвите на наводненията. Един човек е бил убит от токов удар в наводнената си къща. Има информация и за още един загинал.

В града не работят телефоните, а кметът Луиджи Бруняро поиска да бъде обявено бедствено положение.

“Ситуацията е драматична. Молим правителството да ни помогне. Цената ще бъде висока. Това е резултат от климатичните промени “, заяви той в Туитър.

Жителите и туристите са призовани да не излизат навън.

#Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole.

Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova. pic.twitter.com/3Qy7070hZn