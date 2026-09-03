Венецуела подписа споразумения с петролни компании

Венецуела подписа нови споразумения с петролните компании "Шеврон" (Chevron) и "Ени" (Eni) за разширяване на дейността им в страната, както и с "Джи И Вернова" (GE Vernova) за възстановяване на електроенергийната инфраструктура в сряда вечер, предаде Франс Прес.

Споразуменията бяха подписани в присъствието на американския министър на енергетиката Крис Райт, който пристигна във Венецуела във вторник, след като Вашингтон и Каракас обявиха двустранно споразумение, което може да даде на САЩ контрол върху около една пета от петролните резерви на страната.

По думите на Райт подписаните договори предвиждат инвестиции за десетки милиарди долари и в перспектива създаването на хиляди работни места. Той ги определи като важни за създаването на "динамика на мир, възможности и просперитет за всички във Венецуела", предаде БТА.

Американската "Шеврон", която отдавна има съвместни предприятия във Венецуела, ще получи достъп до нови находища. Компанията очаква в рамките на 5 години да увеличи повече от два пъти добива на трите си съвместни дружества спрямо равнището от 2026 г. - до около 600 000 барела дневно.

Италианската "Ени" получи от Каракас ролята на единствен оператор на огромното петролно находище "Хунин 5" в пояса на Ориноко.

Венецуелското правителство подписа и споразумения с американската "Джи И Вернова", която обединява бившите енергийни дейности на конгломерата "Дженерал Електрик" (General Electric), за ремонт на значителна част от електропреносната мрежа на страната.

Отделно беше сключен договор с венецуелската компания "Примавера" за разработването на две петролни находища.

Наред с договорите с компаниите Каракас и Вашингтон сключиха и двустранно споразумение, обявено от американския президент Доналд Тръмп на 28 август, което предвижда САЩ да придобият мажоритарен контрол върху активи, свързани с над 65 милиарда барела от петролните резерви на Венецуела.

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която е на власт след залавянето на Николас Мадуро от американските сили през януари, благодари на Тръмп и заяви, че споразумението ще донесе "благоденствие" на страната.

След залавянето на Мадуро американският президент се стреми да ускори разработването на венецуелските нефтени и газови ресурси под егидата на Вашингтон, отбелязва АФП.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света – над 300 милиарда барела по оценки. В историческия си пик страната е добивала повече от 3 милиона барела дневно.

Райт заяви пред CNBC, че венецуелският добив ще достигне "значително над 2 милиона барела дневно" до края на десетилетието. В началото на тази година той е бил малко под 1 милион барела дневно.

Според информация на Белия дом двустранното споразумение предвижда придобиването от САЩ на 35-процентен дял в "Норт Американ Блу Енерджи Партнърс" (North American Blue Energy Partners) - втората по големина частна петролна компания във Венецуела.

В замяна дружеството ще даде на Вашингтон възможност да купува по себестойност 20% от продукцията му. Петролът ще бъде преработван в американски рафинерии, пригодени за тежкия венецуелски суров петрол.

Тръмп определи договореността като "най-голямото петролно споразумение в световната история". Американският президент заяви, че то има потенциала да удвои резервите, до които САЩ имат достъп. Тръмп се стреми и да ограничи поскъпването на горивата преди междинните избори в началото на ноември, отбелязва Франс прес.

Споразумението получи подкрепата на венецуелското Национално събрание и въоръжените сили. Делси Родригес увери, че страната ще запази суверенитета си върху петролните находища, разработвани с американско участие.

Вашингтон, който от началото на годината постепенно отменя санкциите срещу Каракас, обяви вчера и нови мерки за улесняване на добива на злато и въглища във Венецуела.

В политически план Тръмп заяви, че Венецуела "все още не е готова" за избори, близо 9 месеца след американската интервенция.

"Ще има изборен процес, но едва когато Венецуела бъде готова", заяви от своя страна Родригес.

Венецуелските власти и опозицията проведоха през август първия кръг от поисканите от Вашингтон преговори за политически преход. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви пред "Фокс Нюз", че нов кръг от разговорите ще се състои след около десет дни.