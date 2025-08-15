Верижни катастрофи на Околовръстното на София блокираха движението с часове

Две верижни катастрофи с общо девет коли на Северната скоростна тангента от столичния околовръстен път блокираха с часове движението при разклона за Кулата.

От СДВР съобщиха за една пострадала жена, която не е с български произход. Тя е откарана в болница.

До отстраняването на автомобилите, пострадали в инцидентите, трафикът се пренасочваше по стария околовръстен път.