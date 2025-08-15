 Прескочи към основното съдържание
Верижни катастрофи на Околовръстното на София блокираха движението с часове

3 коментара
Илюстративна снимка на околовръстното шосе на София, БГНЕС
Две верижни катастрофи с общо девет коли на Северната скоростна тангента от столичния околовръстен път блокираха с часове движението при разклона за Кулата.
 
От СДВР съобщиха за една пострадала жена, която не е с български произход. Тя е откарана в болница. 
 
До отстраняването на автомобилите, пострадали в инцидентите, трафикът се пренасочваше по стария околовръстен път.

3 коментара

  1. H8BG
    #3
    Отговор на коментар #2

    Ако си българин и детето ти е тръгнало да пътува в същата посока по същото време, тази информация ще е достатъчна да си спокоен, че то е живо. Раздвижвай си мозъка от време на време, полезно е.

  2. Jordan Stavrev
    #2

    "От СДВР съобщиха за една пострадала жена, която не е с български произход". И с какво ни е полезна информацията, че пострадлата не е с български произход? А дали е българска гражданка, независимо от произхода й (арменски, турски, еврейски, ромски или друг, може би)? Или не? И ако не е, можем да не се тревожим за съдбата й, така ли? Интересен подход...

  3. Тихомир Томов
    #1

    Жега, тежък трафик, шофьори без нужната подготовка ......................

