Вертикалният газов коридор ще е готов до октомври 2026 г.

Вертикалният газов коридор на наша територия, който ще увеличи доставките на газ от Гърция през България към Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна, ще е готов през октомври 2026 г. Това съобщи Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД - операторът, който отговаря за увеличаването на капацитета му.

Вертикалният газов коридор е един от 11-те коридори, които ще играят ключова роля в прекратяването на руските газови доставки, каза еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в интервю за Mediapool.

Той заедно с българския енергиен министър Жечо Станков и заместник-държавния секретар по енергийната сигурност на Унгария Чаба Марошвари направиха проверка как върви строителството на газовия коридор на българска територия.

С изграждащата се инфраструктура на българска територия ще се повиши капацитетът за пренос на газ от Гърция към България с над 50% и от България към Румъния с близо 100%.

"Капацитетите, които в момента "Булгартрансгаз" предлага в посока от България към Румъния са резервирани на над 70% за настоящата газова година. На дневна база достигаме средно 90% утилизиране на съществуващия капацитет", каза Владимир Малинов. Той посочи, че в дългосрочен план газопроводът ще може да се ползва за доставки на втечнен природен газ от САЩ и Каспийския регион.

Изграждането на Вертикалния газов коридор у нас се очаква да струва около 1 милиард лева. Средствата се осигуряват чрез държавно гарантирани заеми от "Булгартрансгаз".

По време на инспекцията Чаба Марошвари се спря на необходимостта Европейската комисия отново да започне да подпомага финансово проекти като Вертикалния газов коридор, особено когато са стратегически и осигуряват диверсификация на доставките. Той заяви, че Унгария работи активно за разширяване на капацитета на мрежата си, като я свързва с Украйна, Молдова и Румъния.

Този въпрос обаче не стои на дневен ред сега пред Европейската комисия. Финансирането на трансгранични газови коридори с европейски средства беше забранено през 2022 г. и в момента е невъзможно. Това обаче не означава, че въпросът отново не може да бъде поставен на масата на преговорите при договарянето на бюджета на ЕС за следващия програмен период 2028 - 2035 г. Към момента не е ясна каква е българската позиция по този въпрос.

Напредъкът по строителството

Вертикалният газов коридор е инициатива на няколко държави - Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Целта му е да подобри свързаността, като увеличи капацитета и осигури разнообразие на източниците на пренос на газ.

Изграждането му на българска територия е разделено на три лота. Строителните дейности на българска територия по лот 1 "Кулата-Кресна" бележат съществен напредък. Трасето от 48 км е напълно разчистено, тръбите са разнесени по цялата дължина, заваръчните работи обхващат над 41 км, а направените траншейни изкопи са 45 км. Успешно са реализирани всички 14 безизкопни преминавания под пътища и жп линии, както и три от петте планирани хоризонтални пробивания, съобщи енергийното министерство. Изграждането на този участък струва над 137 млн. лв. без ДДС.

Работи се и по лот 3 "Рупча-Ветрино". Към момента са разчистени 50 км от строителната полоса по трасето, разнесени са тръби по 10 км от него и е изпълнено първото от общо 20 безизкопни преминавания на пътища и железопътни линии. Предстоят ключови инженерни пресичания - под три реки, автомагистрала "Хемус" и Стара планина. Те ще бъдат реализирани чрез хоризонтално насочено пробиване - иновативна технология, осигуряваща висока прецизност и грижа към околната среда. Строителството на участъка възлиза на над 368 млн. лв. без ДДС.

По време на официалната си визита у нас еврокомисарят Йоргенсен посети изграждащия се лот 3 и компресорната станция "Нова Провадия" в района на село Ветрино.

"Нова Провадия" се отличава като най-съвременното съоръжение от този тип у нас, оборудвано с четири газотурбокомпресорни агрегата от последно поколение. Те са снабдени с нискоемисионни горивни камери, напълно съответстващи на най-строгите екологични изисквания, което подчертава ангажимента на страната ни към устойчивото развитие и модернизация, каза енергийният министър Жечо Станков.

Двата лота се изпълняват от отделни консорциуми с едни и същи участници - най-голямата българска строителна компания "Главболгарстрой" и американската "Хил", и еднакви подизпълнители.

Началото на строителството на лот 2 "Пиперово-Перник" е планирано да започне през декември. Той ще се изгражда от консорциум между американската "Дивиком" Инк, румънския клон на австрийската "Хабау" и българската "СА.И.Е", свързана с бизнесмена Христо Ковачки.

Еврокомисарят: Не на руския газ

Еврокомисарът Йоргенсен отчеляза, че "Вертикалният газов коридор е пътят, по който Европейският съюз казва "не" на Владимир Путин и Русия енергията да се използва като оръжие или да се изнудва някоя от държавите членки". Допълни, че газовият коридор има "изключително значение за европейската сигурност".

С проекта се демонстрира солидарност и подкрепа за Молдова и Украйна и се осигуряват надеждни доставки на енергия за всички граждани на Европейския съюз на достъпни цени, посочи еврокомисарят.

В контекста на общоевропейската стратегия за дългосрочна енергийна независимост министър Жечо Станков открои целенасочените усилия на страната ни за развитие на мрежова свързаност и увеличаване на капацитета на междусистемните връзки със съседните страни.

"България затвърждава нарастващата си роля на транзитен център, който свързва, но също така балансира, съхранява и гарантира надеждни енергийни доставки за целия регион. Целта ни е да постигнем сигурност и предвидимост, позиционирани като регионален хъб в Югоизточна Европа", заяви министър Станков.

"В момента, в който Европа прави последната решителна стъпка да се откаже от руския природен газ, ясно се откроява колко правилно и навременно е решението, което взехме заедно с колегите оператори - да започнем инициативата за Вертикалният газов коридор. По този начин допринасяме с нашата ключова роля за пълния отказ от руския природен газ", заяви Владимир Малинов.

В края на изказването си той се обърна към комисар Йоргенсен с думите: "Нека под Вашето ръководство направим енергетиката отново велика".