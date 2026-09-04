Вертикалният коридор се разклонява към Северна Македония и Сърбия

Газовите оператори на Сърбия - Transportgas Serbia, и на Северна Македония – NOMAGAS, се присъединиха към Вертикалния газов коридор и така трасето на газопровода от Гърция през България и Румъния до Унгария, Словакия, Модлова и Украйна се разклонява към Западните Балкани.

Това е станало чрез подписването на нов Меморандум за разбирателство от досега участващите газови оператори – гръцките DESFA и Gastrade, българските "Булгартрансгаз" и "Ай Си Джи Би", румънският Transgaz, унгарският FGSZ, словашкият Eustream, украинският GTSOU и молдовският - Vestmoldtransgaz, и новите партньори от Северна Македония и

Сърбия.

Двете държави бяха поканени да се включат в проекта още в първите дни на новото правителство на "Прогресивна България и Румен Радев.

Веще и с тях ще се координира развитието и експлоатацията на газопреносните мрежи на досегашните участници. Фокусът остава оптимизиране на използването на съществуващата инфраструктура, установяване на нуждите от допълнителна, подобряване на възможностите за двупосочен пренос на газ и разширяване на трансграничния капацитет, соъбщиха от "Булгартрансгаз" в петък.

Сътрудничеството ще продължи и на регулаторно, техническо и търговско ниво, с цел Вертикалният коридор да стане по-гъвкав, конкурентен и привлекателен за пазара проект.

"България играе важна роля за енергийната сигурност на Западните Балкани. Развитието на Вертикалния газов коридор и включването на Сърбия и Северна Македония в проекта е логична стъпка за укрепване на регионалната интеграция и сигурността на енергийните доставки", отбеляза българският енергиен министър Ива Петрова, която участва в церемонията.

"Този проект представлява портал за сигурни доставки на втечнен природен газ от нашия стратегически партньор САЩ към региона, полагайки основите за енергийната ни независимост и устойчивост", заяви Кирил Равначки, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" по време на подписването. "Ще продължим да работим с нашите партньори, за да гарантираме, че двупосочните и пазарно ориентирани потоци през Вертикалния газов коридор ще отговорят на търсенето на диверсифицирани доставки на газ за Източна, Югоизточна и Централна Европа", допълва той.