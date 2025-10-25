Весела Лечева става вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба по време на Генералната асамблея, която се провежда в Армения.

Мандатът ѝ е 4-годишен и е първата българка, която заема толкова висок пост в международните структури на спортната стрелба.

За вицепрезидентския пост имаше още 13 кандидати.

"За мен това е нова голяма отговорност, както и безспорно признание. Радвам се, че българската спортна стрелба получи своето заслужено място в международните структури. От позицията на вицепрезидент ще работя още по-отдадено за развитието на любимия ми спорт", каза Лечева, цитирана от БТА.

Лечева беше избрана за председател на БОК през март тази година, след като Стефка Костадинова заемаше поста 20 години. Това обаче доведе до скандал, сградата на БОК първоначално бе запечатана от полицията, последваха и седем съдебни жалби, с което беше спряно и вписването на новото ръководство на Лечева. По-късно Международния олимпийски комитет (МОК) официално призна избора на Лечева за шеф на БОК.

Президент на конфедерацията беше избран Александър Ратнер. За него това е вече втори мандат.