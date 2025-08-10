Вето от Радев: Бързането с еврото изпразни хазната и сега разпродават държавата

Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата, смята президентът Румен Радев, коментирайки темата със сваления, редактиращ се и все пак изпълняван списък с 4400 държавни имота, обявени от правителството за продабжа, тъй като са отпаднала необходимост. Държавният глава в неделя е във Варна, където присъства на церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище.

"Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските", коментира президентът.

"Една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят", посочи още Румен Радев.

Все още на сайта на президентството обаче няма публикувани мотиви за връщането на закона за държабвана собственост за преразглеждане в парламента, а и това може да стане най-рано след края на ваканцията на депутатите.

Миналата седмица от правителството обявиха, че се спира продажбата на обявените в списъка имоти, който междувременно изчезна от сайта на регионалното министерство и според кабинета се актуализирал с изваждане от него на онези терени, към които има интерес от общините. Министерският съвет обяви, че ще иска одобрението на Народното събание за имооотите, които ще подлежат да продажба. Сред тях се оказаха части от държавната граница, римсикят амфитеатър в София и други обекти, включително от военни поделения.

В отговор на думите на президента от правителството публикуваха във Фейсбук страницата си изявление „на вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия“,

Правителствената информационна служба припомня, че документът е приет още на 8 май 2025 г. и основната цел е „да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването иподдържането им, както и в липса на приходи“.

„Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри програмата“, допълва се още и се публикува писмото с това искане до председателя на парламента Наталия Киселова.

В самото писмо се посочва, че искането програмата да бъде одобрена от депутатите цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия в обществен интерес.

В момента тези имоти само гълтали разходи, а за голяма част от тях дори липсват липсват актове за собственост и актуални идентификационни данни и спредприетите действия цяло да се изяснят фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти.

Изготвеният индикативен списък с имоти с отпаднала необходимост съдържал изходна информация от преценката на субекта, който я предoставя. „Дали такъв имот или права върху него ще удовлетворят друга публична потребност е последващ процес, който ангажира общини, публични предприятия и ведомства. Индикативната бройка подлежи на постоянна актуализация и систематизация, с оглед на коректното отразяване и прецизиране на окончателната информация“, пишат от правителството на Киселова.

Според Министерския съвет пълнотата на тази информация ще даде възможност на настоящото и следващи правителства ефективно и с необходимия обществен контрол да управляват такива активи, за задоволяване на обществени потребности и нуждите на общини, ведомства и институции, както и при предоставяне на публични услуги, обезщетения при отчуждителни действия и разпореждане в предвидените от закона случаи.

„Самата Програма няма самостоятелни управленски или разпоредителни последици и при всяка една от формите на управление се съобразява с действащите към момента закони.

Извършваните и към момента действия по управление и разпореждане от оправомощени лица, са в изпълнение на законите, а не по силата на програмата и/или списък“, заявяват още управляващите.