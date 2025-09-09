Видеа опровергават версията на МВР за пребития в Русе полицейски началник (видео)

Кадри от две камери в Русе са запечатали разпрата между четиримата младежи, шефа на русенската полиция Николай Кожухаров и неговия съсед, завършила с побоя над полицейския началник. От видеата, разпространени от BG Elves, стават ясни подробности, които изясняват част от обстоятелствата около случая.

По-късно се оказа, че едно от видеата е част от делото и е назначена експертиза на клипа, като той ще бъде представен като доказателствен материал в Апелативния съд. Видеата обаче предизвикаха различни интерпретации от двете страни. Още в събота един от младежите - шофьорът на автомобила Кирил Гочев разказа, че човекът с Кожухаров ( неговият съсед Георги Димитров) първи е посегнал през прозореца на автомобила.

Във вторник следобед Димитров обаче даде интервю пред регионална медия в Русе и отрече подобни твърдения, заявявайки, че се е надвесил над колата, за да направи забележка за високата скорост, но младежите посегнали да го ударят, при което той се оттдръпнал от автомобила.

Съпругата на Кожухаров пък разказва, че през по-голямата част от времето е била край детето си, но по думите ѝ колата е профучала край тях, а след инцидента Кожухаров се е държал за кръста.

Заради видеата последва и политическа реакция на ПП-ДБ, които настояха за оставки в МВР и поискаха вътрешния министър Даниел Митов да даде отговори на неясните все още въпроси около инцидента.

Официалната версия

Според официалната версия за инцидента в нощта на 3-ти срещу 4-ти септември, шефът на полицията в Русе е бил жестоко пребит след спречкване с група младежи (трима 19-годишни и 15-годишен). МВР твърди, че четиримата тийнейджъри се возели в кола, движеща се с висока скорост и дрифтирала по малка улица в центъра на града. Кавгата станала непосредствено до блока, в който живее Кожухаров.

Още от самото начало, обаче, има доста противоречия и неясноти за начина, по който са се разиграли събитията. Бе обявено, че полицейският шеф е направил забележка на младежите заради рисково шофиране и това е провокирало нападението. От официалната информация остана неясно обаче точно по кое време се е случила свадата, колко души са присъствали, кога се е легитимирал полицейският началник, а също и как е започнала физическата саморазправа.

Какво показват видеата?

Единият запис, за който се твърди, че е от времето и мястото на инцидента, показва, че свадата започва около 00:22 часа. Първоначалната информация бе, че всичко се е разиграло около 5.30 часа, докато Кожухаров отивал на фитнес.

Впоследствие беше разпорстранена версия, че инцидентът се е случил малко след полунощ, а Кожухаров е бил с колега/съсед/приятел, чиято самоличност МВР и до днес не назовава.

Според родителите на едно от задържаните момчета обаче Кожухаров е бил със своя съсед, като и двамата били пияни, а съседът провокирал момчетата и посегнал първи, с което започнала и свадата. Родителите твърдят, че инцидентът е бил малко след полунощ, защото имат записи, че синът им се е прибрал вкъщи около 02:00.

Според разследващите причината за инцидента и свадата е рисково шофиране от страна на младежите ("дрифтаджии"). От видеата се вижда, че автомобилът се движи относително бързо, но няма дрифтене и спира, когато пред автомобила застава възрастен мъж.

От видеата се вижда, че около автомобила има повече хора, а не само шестима души - Кожухаров, съседът му и четиримата тийнейджъри.

Кадри от камера, която е по-близо до мястото на инцидента, показват първия момент на спречкването между шестимата. Вижда се как един от мъжете (предполага се, че е съседът на Кожухаров) се доближава до автомобила от страната на шофьора, пресяга се през отворения прозорец, нанася удар, после отваря шофьорската врата, след което пада назад. Със слизането на момчетата от колата започва и сбиването, от което няма ясна видимост на записите.

На записа се вижда, че на място пристигат два полицейски патрула, за които първоначално не се споменаваше, както и линейка. От видеата се вижда обаче, че никой не е задържан, а момчетата се качват обратно в автомобила си.

Досега се твърдеше, че след сблъсъка Кожухаров е подал сигнал до дежурната част, а десетина минути по-късно на мястото дошъл полицейски патрул. Заподозрените обаче не са били арестувани веднага. Те са отведени в полицията чак на следващата сутрин.

Второто видео до голяма степен отговаря на разказа на един от четиримата задържани - шофьора на колата Кирил Гочев. В събота, когато съдът остави младежите в ареста, той разказа, че съседът на Кожухаров е нанесъл първия удар, след което е започнала свадата, а Кожухаров се е идентифицирал като шеф на полицията едва накрая.

Мистериозният съсед

Все още няма никаква информация за предполагаемия основен виновник за боя в Русе. По данни на BG Elves и други източници, това е Георги Димитров, а сестра му е общинска съветничка в Русе от групата на ГЕРБ.

"В интерес на истината (и според информация, която ни беше представена от полицаи в Русе), Кожухаров всъщност се намесва в конфликта за да ги разтърве, след като сам вече е извикал полицейски патрул. Изглежда не е сметнал за нужно да се легитимира първоначално, защото сам той е искал да потуши конфликта, започнат от неговият "приятел"-съсед. В тази ситуация обаче е бил повален и ударен. Когато колегите му пристигат, използва възможността да се легитимира и тъй като всички се успокояват, не иска да се раздухва, разбират се и всички си тръгват по живо по здраво. По-късно обаче, когато отива до тоалетна, започва да уринира кръв и да изпитва болки, при което търси и медицинска помощ. Пострадал е бъбрекът на Кожухаров и е счупил ребро. При така стеклите се обстоятелства, когато вече е ясно, че случката ще се разчуе, мистериозният съсед започва да търси начин да потули действията си, които са довели до ескалация и ето така се стига до момента, в който се появя Даниел Митов в картинката (и с цялата строгост на закона)", пишат BG Elves.

Въпросният съсед даде интервю пред "Ruse Media", в което категорично отрича обвиненията на младежите, че първи е посегнал да ги удари.

По думите на Димитров двете семейства (неговото и това на Кожухаров) са се прибирали след вечеря, двамата мъже са вървели по-назад от децата си и са чули шум на приближаващ се бързо автомобил.

"Когато видях засилената кола в насрещното и без да спира на знак 'Стоп', размахах ръце към колата", обяснява той и твърди, че когато колата спряла, той отишъл да направи забележка на водача.

Според него при надвесването си през прозореца, за да направи забележка на шофьора, е бил ударен, а след като вратата се отворила, младежите го нападнали, докато Николай Кожухаров няколко пъти повтарял, че полицай и се опитвал да спре побоя.

"Не съм търсил конфликт, просто исках да отправя забележка да бъде по-внимателен, защото минават деца, а не се огледа на “Стоп””, разказа Димитров.

Той обясни, че не е видял какво се е случило с Кожухаров, а само след това е разбрал, че е има болки в дясната част на корема.

По думите му Кожухаров е сигнализирал органите на реда, след като са пристигнали полицейските патрули, а впоследствие двамата били закарани в болница, за да бъдат прегледани.

"Категорично не сме били пияни, изпихме само по бира",каза Димитров. По думите му младежите въобще не са се извинили, а жените и децата им били много уплашени от събитията.

Прокуратурата е назначила експертиза за видеото

По повод изтеклите в интернет нови записи, от Окръжната прокуратура в Русе заявиха, че видеото е част от делото. Назначена е експертиза на клипа и той ще бъде представен като доказателствен материал в Апелативния съд.

От центъра за спешна медицинска помощ в Русе уточниха, че линейката е била викана два пъти. Първото повикване е било непосредствено след инцидента. Тогава преглед на пострадалите не е извършен. Имало е и второ повикване на линейката в 3:50 часа, когато пострадалият комисар е бил отведен за болнично лечение.

Междувременно от Университетската болница "Канев" информираха, че старши комисар Николай Кожухаров остава в интензивното отделение, заради тежката операция която е претърпял. Той е със стабилни жизнени функции и продължава интензивното му наблюдение и лечение.

Версията на съпругата

Съпругата му, Диана Петрова разказа пред БНР своята версия за случилото се:

"Прибирахме се от вечеря с познати към вкъщи. Вървяхме от дясната страна, по посока на движението, когато отсреща излезе засилена кола. Дръпнах настрани детето и тя профуча покрай нас. Видях само, когато мъжът ми се държеше за кръста и отидох да го проверя - да не би някой да го е наръгал с нещо. Тогава се върнах при детето. Помолих патрулиращата кола да го заведат до болницата и от там вече състоянието му е критично. Видях момчетата, като се успокоиха нещата. Казаха, че са карали с 40, не повече. Аз казах, че ако е карал с 40 няма да си прибера детето".

"Много се изкривява абсолютно всичко, което се случи вечерта. Чета коментари, примерно, че не е възможно 15-годишен да удари 130-килограмов мъж и да му нанесе такива наранявания, че едва ли не той не лежи в болница, а някъде се крие. Не знам какво очакват - да им извадя снимка в интубирано състояние, да го видят?", каза Диана Петрова пред БНР.

Младежите са в ареста

За побоя бяха задържани четирима младежи. Трима от тях са пълнолетни - на по 18 и 19 години и един е ученик на 15 г. Прокуратурата обаче е насочила вниманието си основно към двама от тях, за които има доказателства, че са удряли полицая. Срещу тях има обвинения за нанасяне на тежки телесни повреди и хулиганство. Те са на 15 и 19 години. Другите двама ще бъдат обвинени само в хулиганство. Пълнолетните бяха задържани за 72 часа, а непълнолетният за 48 ч. В събота обаче Окръжният съд в Русе реши да остави и четиримата в ареста.

Първо беше задържан 18-годишният Жулиен Кязимов, а след това и останалите младежи - Виктор Иванов и Кирил Гочев.

Мярка "задържане под стража" беше наложена и на 15-годишния ученик, който също е с две обвинения - за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда. Такава мярка на непълнолетен се налага в изключителни случаи, но според съда случаят е именно такъв.

Разследващите журналисти от Bird пък съобщиха, че по тяхна информация младежите са били сериозно малтретирани в ареста в нощта преди делото.

Окръжният съд в Русе: Работим безпристрастно

Както е известно, вътрешният министър Даниел Митов окачестви побоя над полицейския началник като посегателство срещу държавността и апелира за най-тежки наказания срещу виновниците. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нарече случката "битов инцидент". С изтичането на видеозаписи от сбиването при продължаващ отказ на МВР да извади наяве всички подборности по случая, общественото недоволство нараства и много хора смятат, че съдът несправедливо е оставил за постоянно четиримата младежи в ареста.

В тази ситуация русенският съд намери за необходимо да декларира, че работи справедливо и безпристрастно.

"Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми", се казва в официалното становище, разпратено от Окръжния съд в Русе.

Според магистратите и това дело е възложено на съдия Милена Пейчева чрез Единната информационна система за случайно разпределение и няма да бъде допуснато влияние върху решението ѝ - нито обществено мнение, нито медиен натиск, нито служебни взаимоотношения, нито политически пристрастия.