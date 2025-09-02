Видео: Как държавата на ГЕРБ прекара милиони през краден касов апарат

Ивайло Костов, продавач на скара по пазарите в София, разказва пред Mediapool удивителната история на откраднатия си касов апарат.
През 2011 година бусът на Ивайло е разбит пред дома му, а касовият апарат е изчезнал. Данъчните са уведомени, че фискалното устройство е откраднато, а полицията е започнала проверка. Прокуратурата е образувала досъдебно производство. Това обаче е само началото на сагата. Години по-късно се оказва, че почти всички институции в държавата, управлявана по това време от две правителства с премиер Бойко Борисов, са имали нужда от този касов апарат. Навъртяни са милиони левове оборот...
В сряда четете разследването на Mediapool за това кои министерства и общини са превъртали пари през краденото фискално устройство за сметка на неподозиращия Ивайло, а сега вижте какво ни разказа той:
Добре де, , а Кики а Кокорка решиха ли проблема след 2021 г .
ГЕРБ са част от ЕНП. Едни и същи негри са. Помниш ли, как миналата година лятото, преди изборите, Дер Лайнен и Вебер четкаха Баце в Пловдив, убиха се да се снимат с него и обясняваха колко много е допринесъл за ЕНП и ойропската кауза ?
'айде пак на жълто-кафявата mediapool на крадливите шарлатани пак ГЕРБ и е виновен. ;)
Това не и възможно. ГЕРБ никога не са крали! Те не спят от мисъл за хората, как да им вдигнат заплатите и пенсиите, как да построят магистрали, да понижат цените...
Боко и бандата около него крадат и лъжат по руски. Това е и една от причините Боко да е носител на руски ордени и медали.
А не е верно Боко е доктор на НЕуките, ГЕРБ никога не са крали, това са шарлатански измислици, виновен е Киро и Лена а преди тях още Станишев е виновен, всички са виновни и Путин е виновен...
само бОко (с правителствата си) можА да открадне толкова МНОГО пари ... от бюджета на толкова МАЛКА държавица ....
А колко милиони са преминали през най-коментираното чекмедже в ЕС ?!
и с касов апарат, и без касов апарат .... престъпникът бОко си остава най-големият крадец на народна пара в българската история... ... ... Никой никога не се е и доближавал до милиарда (дори и до първия), захлебен от бОко...
Боклуците от Герб са известни в цяла Европа, но най вече в Барселона, Испания, където испанската прокуратурата установи прането на пари извършено от ОПГ герб и от лидера Борисов.