Видео: Как държавата на ГЕРБ прекара милиони през краден касов апарат

Ивайло Костов, продавач на скара по пазарите в София, разказва пред Mediapool удивителната история на откраднатия си касов апарат.

През 2011 година бусът на Ивайло е разбит пред дома му, а касовият апарат е изчезнал. Данъчните са уведомени, че фискалното устройство е откраднато, а полицията е започнала проверка. Прокуратурата е образувала досъдебно производство. Това обаче е само началото на сагата. Години по-късно се оказва, че почти всички институции в държавата, управлявана по това време от две правителства с премиер Бойко Борисов, са имали нужда от този касов апарат. Навъртяни са милиони левове оборот...

