Видео: Лидери на НАТО се шегуват с Тръмп, той нарече Трюдо "двуличен"

Американският президент Доналд Тръмп нарече Джъстин Трюдо "двуличен", след като канадският премиер бе уловен от видеозапис как заедно с други световни лидери се майтапи с Тръмп. Неформалният разговор се води в началото на приема в Бъкингамския дворец в чест на 70-годишнината от създаването на НАТО.

"Той е двуличен", коментира Тръмп в сряда, добавяйки: "Честно, Трюдо е добро момче".

Краткото видео, което разбуни духовете, показва как някои от лидерите на НАТО се шегуват с президента Тръмп. На единия кадър са заснети няколко от гостите на приема, сред които Борис Джонсън, Джъстин Трюдо и Еманюел Макрон. Британският премиер Джонсън пита френския президент Макрон: "Затова ли той закъснява?", а канадският премиер Трюдо казва: "Той закъснява, защото дава 40-минутна пресконференция...". Трюдо добавя: "О, да, да, дааа. Той обяви...", но Макрон го прекъсва и говори нещо оживено на групата. Макрон обаче е с гръб към камерата и не се чува какво казва, отбелязва "Гардиан".

В нито един момент не се чува за кого си говорят, но явно става дума за американския президент, известен със своите дълги и несвързани пресконференции и който във вторник прекара около 50 минути в пререкания с репортерите.

Както и на миналогодишната среща на лидерите на НАТО, Тръмп пренебрегна нормалния протокол на събитието и използва появата си заедно със съюзническите лидери, за да отговаря на десетки въпроси, поставени му от световните медии.

По-късно видеото показва как Трюдо говори със същата група, към която вече са се присъединили холандският премиер Марк Рюте и принцеса Ан. Канадският премиер коментира: "Току що наблюдавахме как ченетата на неговия екип изпопадаха на пода". Отново не става ясно за кого говорят, о реакцията на Тръмп показва, че явно е схванал, че говорят за него.

Освен това нито един от събеседниците очевидно не си дава сметка, че неформалните разговори се записват от микрофоните на репортерите, на които бе даден достъп до залата в началото на приема, за да заснемат кадри.

В същото време Трюдо и останалите говорят открито и достатъчно високо, за да бъдат чути от останалите, отбелязва Си Ен Ен.

Редактирана версия на видеото, съсредоточена върху разговора между лидерите и добавени субтитри, бе качена на туитър страницата на канадската CBC.

