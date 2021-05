Виктория е на финала на Евровизия 2021

Виктория отведе България на финала на Евровизия 2021с песента си "Growing Up is Getting Old".

Във втория полуфинал българската певица излезе под номер фаталния номер 13 на голямата сценав Ротердам, но той се оказа щастлив за нея.

Освен песента на България от втория полуфинал се класираха още Албания, Сърбия, Молдова, Португалия, Исландия, Сан Марино, Швейцария, Гърцияи Финландия.

"Притеснение нямам, по-скоро много се вълнувам, защото за първи път от толкова много време ще пея пред жива публика", каза Виктория преди полуфинала пред БНТ.

България беше сред фаворитите на букмейкърите, които поставят песента на Виктория на шеста позиция. Фаворит в залаганията е французойката Барбара Прави, която я сравняват с Едит Пиаф, а втори са италианците от "Манескин".

Евровизия се провежда по обичайния начин - с пълна зала с публика в Ротердам без маски и дистанция. Условието за допускане на публика е, зрителите да представят отрицателен PCR тест.

През 2020 г. конкурсът за песни беше пропуснат заради коронавируса. Държавите можеха да се явят със същия представител тази година, което и повечето и направиха, но той трябваше да представи нова песен.

Финалът на Евровизия 2021 е в събота и БНТ ще излъчва шоуто на живо от 22 часа.