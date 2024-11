Виртуозите 40 FINGERS и Матео Бочели се събраха за Коледен концерт

Прочутият италиански квартет китаристи 40 FINGERS бяха специални гости на Коледния концерт на Матео Бочели в Tauron Arena в Краков.

Италианците бяха част от огромно празнично събитие, организирано от младия Бочели в полския град. Те делиха сцената със световни музиканти като Андреа Бочели, флейстистът Андреа Гриминели, полската звезда sanah.

Пред 12 000 зрители 40 FINGERS представиха своя кавър на хита на Simon & Garfunkel - "The Sound of Silence". А заедно с Матео Бочели изпълвиха "Hallelujah", бурно аплодирани от публиката.

40 FINGERS вече имат сътрудничество не само с бащата Андреа Бочели, но и с други големи имена от световната сцена като Анди Съмърс от The Police и американката Тори Кели.

Признати са от А Queen за версията им на "Бохемска рапсодия", а обширният им репертоар от аранжименти на поп и рок парчета за четири китари (Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Last of Mohicans, Libertango, др.) до техните авторски композиции вълнуват все повече почитатели по целия свят.

Коледният концерт в Полша Сн. "БГ Саунд Стейдж"

Младият Бочели е известен с колаборациите си, не само с прочутия си баща, когото често придружава на сцената, както и с по-малката си сестра Вирджиния. За първия си солов албум той работи с големи имена като PARISI, Jesse Shatkin.

А Ед Шийран специално създава за него песента "Chasing Stars", разказваща за връзката баща - син.

Баладата му със Sofia Carson - "If I Knew", излязла през октомври, вече има над 1 милион гледания в YouTube, а Falling Back с младата полска звезда sanah също достига до милиона аудитория в мрежата.

По покана на компания "BG Sound stage" през 2025 година българската публика ще има възможност да види за първи път Матео Бочели, а 40 FINGERS се завръщат след блестящия им концерт това лято на напълно разпродадения Античния театър.

Концертите на 40 FINGERS са на 17 януари във Варна и на 18 януари в зала 1 на НДК в София.

Матео Бочели ще видим на 11 юни 2025 г. в Античен театър в Пловдив, като част от европейското му турне Summer Nights.