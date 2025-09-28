Витанов: БСП никога не е изглеждала толкова жалко и за последно е в парламента

"Никога БСП не е изглеждала толкова жалко, тъжно и безперспективно", каза пред БНР бившият евродепутат от групата на "Социалистите и демократите".
Според него сегашното ръководство на БСП е "срам за всички, които са имали нещо общо с лявата идея". По думите му това е последният път, в който партията ще бъде парламентарно представена: "Защото се превърна в слугинаж на онези, които взимат решения".
По думите му "горещият картоф" на водната криза се хвърля в полето на БСП.
"Когато дойде момент за оставка или парламентарни избори, вината за несправяне с водната криза ще бъде хвърлена изцяло върху БСП. Няма да бъда изненадан, ако се направи някаква структурна реформа в данъчния модел, който да ощети гражданите и също я лепнат на БСП. Ние сме в една тежка финансово-икономическа ситуация с голям дефицит", каза още той.
Премиерите - като "Двама мъже и половина"
Попитан колко премиери има България в момента, Витанов отговори:
"Имаше един хумористичен сериал "Двама мъже и половина". Нещо подобно е. На всички ни е ясно, че кабинетът, от който се взимат политическите решения и посоката на страната, не е на "Дондуков", а е на площад "Народно събрание". Реално има двама души, които политически управляват държавата – лидерът на "ДПС-Ново начало" и председателят на политическа партия ГЕРБ. Фасадната част са хора, които мога най-меко да ги определя като антураж, да не използвам някоя по-тежка дума".
Според него президентът Румен Радев се е обособил като "потенциалния инструмент за сваляне на настоящото правителство".
Той добави, че президентските избори през есента на следващата година ще бъдат ключови за оформянето на политическия пейзаж:
"Ако кандидат на президента Радев успее да спечели, то това би обособило него като политическа алтернатива, дори и без да има предсрочни парламентарни избори, дори и след като той напусне формално президентството".
Опозицията в парламента не мечтае за избори
Витанов смята, че парламентарно представените опозиционни партии не мечтаят за предсрочни избори.
"Техният резултат няма да бъде по-добър. Интерес биха имали само управляващите и то само при една определена хипотеза. Ако Борисов прецени, че неговата лична и политическа свобода и гъвкавост е застрашена повече от господин Пеевски, отколкото от президента Радев, то тогава той има всички основания да хвърли оставка", каза той.
Според него в момента няма причини за предсрочни избори, защото "никога ГЕРБ и ДПС няма да имат по-подходяща конфигурация за управление". "Но когато цялото управление се крепи на взаимоотношенията на двама души, нищо не се знае", добави Витанов.
Той определи политическата ситуация в страната като "нелицеприятна" и "трагедия", която е "сведена до най-ниските и пошли страсти".
"Липсата на лидерство се наблюдава не само в България, но и в цяла Европа. Автентичното, сериозното и съществено лидерство, което ние познаваме от времената на Втората световна война и Студената война, отдавна го няма. То е заместено от административно лидерство на Запад, а тук олигархията предопределя в голяма степен политическите лица и играчи", каза още той.
Кой н_енормалник гласува за БСП :/ Партия мюре ,създадена да обира гласовете на носталгиците по Тошо :/
Тоя е мунчово мекере.Откакто БСП избяга от мунчо и взе да гласува срещу него, вкл.и за отнемането на службите от лапите му, някои такива като тоя беснеят.Според всички социологически изследвания комунягите ще влязат в НС, тъй че ще духа супата.
"Според него сегашното ръководство на БСП е срам за всички, които са имали нещо общо с лявата идея." Каква лява идея, какви 5 лева. БСП (преименуваната престъпна БКП) никога не е имала нещо общо с нормална лява партия, затова и отивате в историята. За съжаление отне 30+ години.
Прав сте, уважаеми! Ще добавя само, че тайзи родена от губерн-москал-актябър-чекийсткото ШПИОНСТВО, утвърдена с кървавата рука на Бащицата Джугашвили, и днеска ПУТкрепяна от Антихриста, ТАКА НАРЕЧЕНА цоциалист-партАйка - ШЕ ПУКЯСА от алчаността и интригантството м/ду нейните вип-апаратчици, а и м/ду "редьовите й членьове". Впрочим, мисла си, че такъва /обръчо-интригантска!/ ше е судьбата на "център-десно евроатлант" ГЕрПаджийте. Да не говориме за "прасешките обръче" на Пълното лидерче... Това обаче, …
не значи, че требе да се гушкаме с Рундьо Решетката, Костя Путпейкин и десетте по-фталени парт-файтон проекти на Лубянка по Нашенско. СИЛНО, ОБЕДИНЕНО ЕС-атлантско ДЯСНО ни е нужно! С Десен ДЕМОКРАТИЧЕН Президент НАЧЕЛО /на първи тур!/: сетне ще вървиме към обновен евроатлантски БГ-парламент и изчистване на МЕСТНАТА ВЛАСТ от "успешни наши кметьове". Ше стане!!!
Много добре. Тази болшевишка антибългарска секта създадена от Москва за да руши българската държавност и независимост трябва да изчезне.