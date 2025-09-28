Витанов: БСП никога не е изглеждала толкова жалко и за последно е в парламента

"Никога БСП не е изглеждала толкова жалко, тъжно и безперспективно", каза пред БНР бившият евродепутат от групата на "Социалистите и демократите".

Според него сегашното ръководство на БСП е "срам за всички, които са имали нещо общо с лявата идея". По думите му това е последният път, в който партията ще бъде парламентарно представена: "Защото се превърна в слугинаж на онези, които взимат решения".

По думите му "горещият картоф" на водната криза се хвърля в полето на БСП.

"Когато дойде момент за оставка или парламентарни избори, вината за несправяне с водната криза ще бъде хвърлена изцяло върху БСП. Няма да бъда изненадан, ако се направи някаква структурна реформа в данъчния модел, който да ощети гражданите и също я лепнат на БСП. Ние сме в една тежка финансово-икономическа ситуация с голям дефицит", каза още той.

Премиерите - като "Двама мъже и половина"

Попитан колко премиери има България в момента, Витанов отговори:

"Имаше един хумористичен сериал "Двама мъже и половина". Нещо подобно е. На всички ни е ясно, че кабинетът, от който се взимат политическите решения и посоката на страната, не е на "Дондуков", а е на площад "Народно събрание". Реално има двама души, които политически управляват държавата – лидерът на "ДПС-Ново начало" и председателят на политическа партия ГЕРБ. Фасадната част са хора, които мога най-меко да ги определя като антураж, да не използвам някоя по-тежка дума".

Според него президентът Румен Радев се е обособил като "потенциалния инструмент за сваляне на настоящото правителство".

Той добави, че президентските избори през есента на следващата година ще бъдат ключови за оформянето на политическия пейзаж:

"Ако кандидат на президента Радев успее да спечели, то това би обособило него като политическа алтернатива, дори и без да има предсрочни парламентарни избори, дори и след като той напусне формално президентството".

Опозицията в парламента не мечтае за избори

Витанов смята, че парламентарно представените опозиционни партии не мечтаят за предсрочни избори.

"Техният резултат няма да бъде по-добър. Интерес биха имали само управляващите и то само при една определена хипотеза. Ако Борисов прецени, че неговата лична и политическа свобода и гъвкавост е застрашена повече от господин Пеевски, отколкото от президента Радев, то тогава той има всички основания да хвърли оставка", каза той.

Според него в момента няма причини за предсрочни избори, защото "никога ГЕРБ и ДПС няма да имат по-подходяща конфигурация за управление". "Но когато цялото управление се крепи на взаимоотношенията на двама души, нищо не се знае", добави Витанов.

Той определи политическата ситуация в страната като "нелицеприятна" и "трагедия", която е "сведена до най-ниските и пошли страсти".

"Липсата на лидерство се наблюдава не само в България, но и в цяла Европа. Автентичното, сериозното и съществено лидерство, което ние познаваме от времената на Втората световна война и Студената война, отдавна го няма. То е заместено от административно лидерство на Запад, а тук олигархията предопределя в голяма степен политическите лица и играчи", каза още той.