Вицепремиер ще ръководи Националния борд по водите. Очакванията са това да е Атанас Зафиров, който е без портфейл от квотата на БСП.

Поименният състав и резервни членове на водния борд ще бъдат определени със заповед на премиера Росен Желязков, реши правителството в сряда.

Новата структура, която е натоварена с очаквания да реши проблема с безводието, ще заседава два пъти месечно след заседанията на Министерския съвет. Всеки месец тя ще се отчита пред Народното събрание за свършеното.

Съставът

Освен вицепремиерът, който ще ръководи водния борд, в състава му влизат и 7 министри.

Това са министрите на околната среда и водите (Манол Генов), на регионалното развитие (Иван Иванов), на финансите (Теменужка Петкова), на енергетиката (Жечо Станков), на земеделието (Георги Тахов), на здравеопазването (Силви Кирилов) и на икономиката и индустрията (Петър Дилов). Това са имената спрямо сегашния състав на кабинета.

Председателят на УС и изпълнителният директор на Българската банка за развитие също са включени в ръководството на водния борд. В момента тази длъжност се заема от Ивайло Московски, който е бивш министър на транспорта в трите правителства на Бойко Борисов.

Като членове в борда влизат още представител на Управителний съвет на Националното сдружение на общините в България, както и член на Управителния съвет на „Български ВиК Холдинг“.

Секретар на водния борд ще е директорът на дирекция "Стратегическо развитие, координация и концесии" в администрацията на Министерския съвет.

По покана на председателя на заседанията на водния борд може да присъстват представители и на други институции, както и на заинтересовани юридически лица, имащи отношение към изпълнението на поставените задачи.

Задачи

Националният борд по водите ще извършва контрол по изпълнение на дейностите, определени с Решението на Народното събрание от 3 септември 2025 г. относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза. На всяко заседание на борда членовете ще докладват изпълнението на задълженията, определени с решението на парламента.

При констатирани проблеми членовете на водния борд ще предлагат решения за тяхното преодоляване. Те трябва да посочат и компетентните органи, които следва да окажат съдействие при решаване на поставените задачи.

Решенията на борда ще се одобряват от Министерския съвет.

При необходимост бордът може да приеме правилник за организацията на работата си.

До 30 септември 2025 г. премиерът Росен Желязков трябва да създаде междуведомствена работна група, която да анализира приложимото законодателство. При необходимост от законодателни промени за облекчаване на устройствените и екологичните процедури, както и процедурите за въвеждане в експлоатация на нови водоизточници в условията на безводие междуведомствената работната група да изготви и да представи на Борда предложения за законодателни промени.