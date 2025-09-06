Вицепремиерът не вижда основание да подава оставка

Вицепремиерът Атанас Зафиров обяви в интервю за БНР, че няма никакво намерение да подава оставка, "защото няма никакво основание".

Оставката на Зафиров беше поискана от "Продължаваме промяната - Демократична България" заради посещението на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, където бяха редица авторитарни лидери, сред които руският президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун.

"Поканата за събитието беше получена достатъчно рано, за да се осъществи цялостната подготовка в рамките на вътрешнопартийния протокол. Поканата беше от Китайската комунистическа партия и изцяло по партийна линия. Така беше организирано и самото посещение, както и срещите”, обясни Зафиров пред БНР.

Според него се измества центърът на тежестта на разговора от събитието и се търсят на политически дивиденти от несъществуващи проблеми.

По думите му поканата за парада е била приета през юли на прием в китайското посолство, на който присъствал и Асен Василев. Тогава още не и имало яснота за финални списък с гости. Зафиров поясни, че отказ от поканата от подобен ранг би показала "неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения".

Вицепремиерът заяви, че е бил на събитието като водач на българската делегация.

"Аз бях като председател на БСП, така бях и поканен, разбира се, беше обявено, че съм и заместник-министър председател и все още никой не ме е освободил от това ми качество”, допълни той.

Зафиров отбеляза, че не е разговарял с Путин или Ким Чен-ун, но нито за миг не намерил повод или основание "да почувства, че е на мястно, на което не трябва да бъде".

"Нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха”, допълни Зафиров.

По думите му реакция, която вижда е политически мотивирана, защото визитата му била партийна, а в международното посещение нямало нищо извънредно, тъй като е работил за националния интерес на страната.

Зафиров добави, че освен разговори по партийна линия е преговарял и за насърчаване на икономическото сътрудничество между България и Китай и припомни, че бил в Китай и преди няколко месеца.

Според него заради тези разговори за икономическо и търговско сътрудничество трябва да бъде похвален, а не да му се иска оставката.

"В коалицията сме партии с различна идеологическа принадлежност. Но няма никаква логика в исканията на ПП-ДБ, които можеха да са част от управлението, но предппочетоха да бранят тяснопртийни интереси”, каза вицепремиерът.

Зафиров смята, че реториката около посещението му в Китай е част от хибридна атака, която се води срещу управлението.

"Целта е преди влизането в еврозоната България да бъде разклатена от някакъв измислен правителствен скандал и да се търси преформатиране на политическото пространство”, каза той.

По думите му, тъй като посещението било партийно, нямало нужда да уведомява премиера, с когото има отличен диалог. Той подчерта, че посещението било финансирано с лични средства и няма тежести за държавата. Според него това не може да разклати управлението на страната.

Подобно на премиера Желязков и за разлика от европейските ни партньори и НАТО, според Зафиров няма скандал със случилото се с GPS навигацията при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Пловдив.