Вицепремиерът не вижда основание да подава оставка

Вицепремиерът Атанас Зафиров обяви в интервю за БНР, че няма никакво намерение да подава оставка, "защото няма никакво основание".
Оставката на Зафиров беше поискана от "Продължаваме промяната - Демократична България" заради посещението на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, където бяха редица авторитарни лидери, сред които руският президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун.
"Поканата за събитието беше получена достатъчно рано, за да се осъществи цялостната подготовка в рамките на вътрешнопартийния протокол. Поканата беше от Китайската комунистическа партия и изцяло по партийна линия. Така беше организирано и самото посещение, както и срещите”, обясни Зафиров пред БНР.
Според него се измества центърът на тежестта на разговора от събитието и се търсят на политически дивиденти от несъществуващи проблеми.
По думите му поканата за парада е била приета през юли на прием в китайското посолство, на който присъствал и Асен Василев. Тогава още не и имало яснота за финални списък с гости. Зафиров поясни, че отказ от поканата от подобен ранг би показала "неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения".
Вицепремиерът заяви, че е бил на събитието като водач на българската делегация.
"Аз бях като председател на БСП, така бях и поканен, разбира се, беше обявено, че съм и заместник-министър председател и все още никой не ме е освободил от това ми качество”, допълни той.
Зафиров отбеляза, че не е разговарял с Путин или Ким Чен-ун, но нито за миг не намерил повод или основание "да почувства, че е на мястно, на което не трябва да бъде".
"Нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха”, допълни Зафиров.
По думите му реакция, която вижда е политически мотивирана, защото визитата му била партийна, а в международното посещение нямало нищо извънредно, тъй като е работил за националния интерес на страната.
Зафиров добави, че освен разговори по партийна линия е преговарял и за насърчаване на икономическото сътрудничество между България и Китай и припомни, че бил в Китай и преди няколко месеца.
Според него заради тези разговори за икономическо и търговско сътрудничество трябва да бъде похвален, а не да му се иска оставката.
"В коалицията сме партии с различна идеологическа принадлежност. Но няма никаква логика в исканията на ПП-ДБ, които можеха да са част от управлението, но предппочетоха да бранят тяснопртийни интереси”, каза вицепремиерът.
Зафиров смята, че реториката около посещението му в Китай е част от хибридна атака, която се води срещу управлението.
"Целта е преди влизането в еврозоната България да бъде разклатена от някакъв измислен правителствен скандал и да се търси преформатиране на политическото пространство”, каза той.
По думите му, тъй като посещението било партийно, нямало нужда да уведомява премиера, с когото има отличен диалог. Той подчерта, че посещението било финансирано с лични средства и няма тежести за държавата. Според него това не може да разклати управлението на страната.
Подобно на премиера Желязков и за разлика от европейските ни партньори и НАТО, според Зафиров няма скандал със случилото се с GPS навигацията при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Пловдив.
Атакувам идеите на неумни и некрасиви шарлатани, като теб! ;)
Фицо и Орбан не подават оставки. И нямат проблем да се срещат, с когото е нужно. Този е далеч от тях, но защо да не ходи в Китай????
Характеристики на трола: [X] Атакува хора, а не идеи [] Несвързан / дълъг рант [X] Отклоняване от темата [] Сарказъм / подигравки вместо аргументи [] Копи и пейст / публикуване отново [] Спекулации „Защо не X / Ами X“ [] Неаргументирани твърдения / преувеличение
Вижте го как се хили. Сякаш комунистите са управлявали с Простий Киро и сега управляват с Бойко Велики. ;)
Нагъл, по-нагъл, най-нагъл - комунист. ЗафироФ беше третият представител (антуража не го броим) от ЕС, редом с Фицо и Орбан, на сбирката на Диктаторите! Точка.
Не се палете толкоз! Имало е покана. Присъстваха сума официални глави. Какво искате, да пратим министър караджов ли?
Не вярвам китайски домакини да са били особено щастливи като са видели с какво говедо си имат работа. Откъде да знаят, че в България е така - ако нямаш подобие с някой животински вид нямаш никакъв шанс в политиката.
Чревени Бокл-ци! Бог да пази България!
Такива нагли едноклетъчни като комундерите няма...Отишъл чичо Грух да се наплюска на муфта и да се набута в кадър със световните сатрапи и сега вика: "Ми то кво толкова, то ние сме си така..."
Да живее Свободна България! И за да има мир - русофилите в Сибир!