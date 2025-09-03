Вицепремиерът Зафиров разговаря със Си на военния парад в Пекин

Българският вицепремиер и председател на БСП Атанас Зафиров проведе разговор с китайския лидер Си Дзинпин по време на честванията в Пекин, съобщи пресцентърът на БСП.

Зафиров и водената от него българска делегация, в която са още министърът на регионалното развитие Иван Иванов и заместник-министрите от БСП Дора Янкова и Стефан Бурджев, присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

Той беше открит от китайският президент Си Дзинпин обграден от руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун. "Човечеството е изправено пред избора мир или война, ние сме от правилната страна на историята", обяви китайският лидер.

Делегацията на БСП е била поканена и на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров е имал честта да бъде на официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни, отбелязва БСП.

От разпространеното кратко видео в профила на Атанас Зафиров се вижда как той се ръкува с китайския лидер Си Дзинпин, но няма прегръдки и целувки както правеха по времето на социализма през миналия век лидерите на "братските комунистически партии".

В днешното съобщение на пресцентъра на БСП Атанас Зафиров вече не е представен като вицепремиер, а само като председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Вчера премиерът Росен Желязков обяви, че научил от медиите, че вицепремиерът Зафировм и регионалния министър Иван Иванов са в Китай. Желязков каза, че те са в платен годишен отпуск, не са командировани в Китай от него или правителството и най-вероятно обменят партиен опит.

Визитата на българския премиер в Китай съвпадна с посещението на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в България. Нейният самолет трябваше да се приземи в Пловдив, използвайки хартиени карти. Новината беше водеща за световните медии, които лансираха версията за преполагаема руска намеса, докато българският премиер отрича.