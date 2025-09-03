Вицепремиерът Зафиров разговаря със Си на военния парад в Пекин

Българският вицепремиер и председател на БСП Атанас Зафиров проведе разговор с китайския лидер Си Дзинпин по време на честванията в Пекин, съобщи пресцентърът на БСП.
Зафиров и водената от него българска делегация, в която са още министърът на регионалното развитие Иван Иванов и заместник-министрите от БСП Дора Янкова и Стефан Бурджев, присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.
Той беше открит от китайският президент Си Дзинпин обграден от руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун. "Човечеството е изправено пред избора мир или война, ние сме от правилната страна на историята", обяви китайският лидер.
Делегацията на БСП е била поканена и на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров е имал честта да бъде на официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни, отбелязва БСП.
От разпространеното кратко видео в профила на Атанас Зафиров се вижда как той се ръкува с китайския лидер Си Дзинпин, но няма прегръдки и целувки както правеха по времето на социализма през миналия век лидерите на "братските комунистически партии".
В днешното съобщение на пресцентъра на БСП Атанас Зафиров вече не е представен като вицепремиер, а само като председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Вчера премиерът Росен Желязков обяви, че научил от медиите, че вицепремиерът Зафировм и регионалния министър Иван Иванов са в Китай. Желязков каза, че те са в платен годишен отпуск, не са командировани в Китай от него или правителството и най-вероятно обменят партиен опит.
Визитата на българския премиер в Китай съвпадна с посещението на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в България. Нейният самолет трябваше да се приземи в Пловдив, използвайки хартиени карти. Новината беше водеща за световните медии, които лансираха версията за преполагаема руска намеса, докато българският премиер отрича.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Най-много получават тези държави които успяват успешно да балансират между великите сили.
Горд съм! Нашият го бие тоя китаец по талия отма!
Путин го е казал на Фицо. Източна Европа за него е територия , подразбира се, васална на Раша. Територия!!! " Постсъветско пространство". Тези маймуни още не могат да преживеят, че Източна Европа си е Европа по право на самоопределение и историческа принадлежност. Искат си Евразия. Да, ама не. Тоя влак замина.:)
Нищожеството прозира и от снимките. Гнуссс!
Зафиров какво дири в Китай? Финансиране за фалираната от Нинова БСП или за фалираната от Радев държава? С какъв мандат? Срещу какви ангажименти? Чие и откога е решението за посещението? Нима премиерът Желязков очаква някой да му повярва, че не е бил известен предварително? Поискано ли е било съгласие от Борисов, Пеевски и Трифонов? Дадено ли е било? Какво ни готви вечното задкулисие? Промяна на геополитическия курс? Разтуряне на сглобката ГЕРБ – БСП – ИТН? Преформатиране на мнозинството/правителството?
В речта си др. Ши съвсем категорично заяви каква е целта на мероприятието - изваждането на Европа като фактор в световната сигурност. Присъствието на българска правителствена делегация в това котило на диктатори е голям позор!
и на какъв език е приказвал-на кантонски диалект или на руский