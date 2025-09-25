Вицепрезидентът на САЩ: Тръмп започва все повече да губи "търпение" с Москва

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" по отношение на Москва. До изказването се стигна на фона на втвърдяване на курса на Вашингтон към Москва заради изпадането в застой на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.
"Според мен президентът започва все повече да губи търпение с руснаците, защото не смята, че те правят достатъчно за прекратяване на войната", обяви Ванс пред журналисти по време на посещение в Северна Каролина.
"Ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, за страната им ще стане много, много лошо. Мисля, че президентът беше пределно ясен в това", допълни той.
Във вторник позицията на Тръмп претърпя шеметен обрат. Той заяви в ООН, че Украйна може да си върне всички територии, превзети от Русия.
Сблъсък между првите дипломати
По-рано през вчерашния ден държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с руския си колега Сергей Лавров в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Разговорът между двамата, който според говорител на Държавния департамент, е продължил около 50 минути, видимо се превърна в сблъсък на американския първи дипломат с руския външен министър.
Рубио призова "убиването (в Украйна) да спре и настоя Москва да предприеме съдържателни стъпки за намиране на трайно решение на конфликта".
Лавров отвърна на огъня и "настоя, че схемите, лансирани от Киев и някои европейски столици за протакане на конфликта, са неприемливи", показва руската стенограма от разговора.
Зеленски приветства новата линия на Тръмп
Украинският президент Володимир Зеленски похвали американския си колега за обрата в позицията му, но добави, че НАТО като организация сама по себе си не може да гарантира на 100 процента сигурността на страната му, предаде БТА.
"Понеже международните институции са слаби, това безумие продължава. Дори членството в дългогодишния военен алианс, не значи автоматично, че си в безопасност", каза Зеленски пред Общото събрание на ООН.
Украинският лидер допълни, че е имал "добра среща" с Тръмп, който изключи присъединяване на Киев към НАТО, а през февруари скастри остро Зеленски по време на срещата им в Белия дом.
Дано тръмпанзето най-после изгуби търпение и започне да се бори срещу антихристите, защото досега е путинска изтривалка, а ако помогне на Доброто, рашистите могат да бъдат завряни в сибирската тайга.Ще стане ли тръмпанзето човек?Може да остане в историята, ако подкрепи хората срещу путинопитеците.
Разбира се, че ЕС не смее да нападне Русия, със само 450 милиона население и само 18 трилиона БВП как ще се мери с руснаците.
Мачка, мачка.. колко да ги мачка? Мачкане е като на мама ти задни ка мачка ромските таш аци
Не ми е ясно как може някой да е щастлив, че вместо да изхранва семейството си и нацията си, той дава и мило и драго за една прокси-война на глобалистите срещу света. Някой казва, че войната била дълга - Еми да, защото се води война на една държава срещу трийсетина ... И тази една ги мачка бавно, но неотменно .... Давате ли си сметка тези милиарди и милиарди, които се изливат в Украйна и фашисткия режим там, ако бяха дадени за здравеопазване и икономическо развитие, а не за барут, смърт .... и именията на хер Зелен ...
"много страшно" е колко страшно д а стане,ще нападнете Русия ли, смеете ли, какво ще стане от вас питате ли си, пълен блъф, нищо не може да направите освен да се дуете