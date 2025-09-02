Владимир Путин и Си Цзинпин се срещат в Пекин

Руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин се срещат в Пекин.
Срещата се провежда в кулоарите на мероприятията в Китай по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.
Всеобхватното стратегическо партньорство на Китай и Русия стана образец на приятелски междудържавни отношения, каза Си Цзинпин на срещата си с Владимир Путин в Дома на народните събрания в Пекин.
"Китайско-руските отношения издържаха изпитанието на международната конюнктура и служат за образец на междудържавни отношения на вечно добросъседство, приятелство, всеобхватно стратегическо взаимодействие, взаимноизгодно сътрудничество и взаимна печалба", подчерта китайският лидер, предаде БТА.
Си Цзинпин отбеляза, че под стратегическото ръководство на високо ниво Пекин и Москва развиват сътрудничеството си "в духа на първоначалните цели" и че китайско-руското партньорство дава плодотворни резултати.
Владимир Путин заяви, че руските делегации винаги се радват на топъл прием в Китай. Руският лидер изтъкна, че тези тесни контакти са отражение на дълбочината на стратегическото партньорство между двете страни.
"Скъпи приятелю", обърна се Путин към Си, "и аз, и цялата руска делегация сме радостни от новата среща с нашите китайски приятели и колеги. Благодаря за топлия прием, оказан на цялата наша делегация", каза руският президент.
Путин отбеляза, че в прояви на тесните контакти са се превърнали "вашето посещение в Русия през май и съвместното участие в празненствата по случай 80-годишнината от победата във Великата отечествена война".
Китай е готов заедно с Русия да работи за създаването на по-справедливо световно устройство, каза Си Цзинпин на срещата с Путин.
"Готови сме заедно с вас да се поддържаме един друг в националното развитие и процъфтяване, без колебания да защитаваме международната справедливост и равенство, да работи за създаването на по-справедлива и рационална система за глобално управление", посочи китайският лидер.
На срещата с Путин, Си Цзинпин заяви също, че Русия и Китай са основните победители във Втората световна война.
Малко по-рано днес Путин и Си взеха участие в тристранна среща Русия-Китай-Монголия.
Владимир Путин е на четиридневно посещение в Китай. На 31 август и вчера той взе участие в срещата на Шанхайската организация за сътрудничество. Днес се среща с китайския лидер Си Цзинпин, а утре ще присъства на военен парад в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
-
Коментарът е изтрит в 10:41 на 2 септември 2025 от автора.#1