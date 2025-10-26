Владислав Горанов за бюджет 2026: Взети са мерки и в приходите, и в разходите

"Всяко едно решение, което ще видите в следващия бюджет, е взето с консенсус между участниците в управляващата формула. Дебатът ще бъде задълбочен и ожесточен, но ви уверявам, че с мнозинството, обединено около мерките, които сме предложили, ще влезем в първия бюджет в евро в рамките на предвиденото от закона". Това заяви в неделя пред БНР бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов.

Той подчерта, че няма да се намаляват доходи, напротив - ще растат - не с темповете, които им се иска на хората, но ще е повече от инфлацията. Ще се приложи Швейцарското правило за пенсиите в автентичния му вид и ще се даде пространство за усвояване на Плана за възстановяване и устойчивост, добави Горанов.

"Що касае до 4-те млрд. в Банката за развитие - именно те няма да ходят тук и там, а с голяма част от тях ще се финансира общинската програма за инвестиции, която не е партийно оцветена, а е за всяка българска община. Всяка община на база обективни критерии ще получи ресурс, този път през Банката за развитие", каза Горанов.

Ако не се вземат мерки, дефицитът ще е 8%, потвърди той и обясни:

"Имахме срещи с коалиционните партньори от ИТН и БСП. Начертахме мерки, с които да помогнем за намаляване на дефицита. Бил съм консервативен в онази прогноза за 8%. При равни други условия, ако не се предприемат никакви мерки, картинката щеше да достигне до 10% дефицит през 2026 г. Има мерки и в приходите, и в разходите".

По думите му ще се върви към плавно увеличение на максималния осигурителен доход. Той не пожела да даде подробности относно взетите мерки и заяви, че правителството само ще ги обяви с представянето на бюджета:

"Уверявам ви, че е направено всичко възможно да се постигне оптимален баланс в рамките на очертаваща се фискална криза. Бюджетният дефицит е в рамките на фискалните правила, макар и на максималната възможна стойност от 3%. Респективно - когато имаме дефицит, се налага поемането и на дълг".

Според него обаче не ГЕРБ може да понесе отговорността за сегашното състояние на фиска, а проблеми с бюджетите на Асен Василев: "Последиците се натрупваха с годините до ескалацията, която можеше да настъпи през следващата година и която е голямо предизвикателство пред финансовия министър Теменужка Петкова за изпълнението на бюджета до края на тази година".

Относно бюджета за тази година, Горанов подчерта, че дефицитът расте по план. "Имам уверението на колегите, че ще успеят да се вместят в рамките на 3%", посочи той.

По думите му има известно напрежение в приходите, които няма да бъдат изпълнени 100%, а може би 95%. Взимат се мерки в разходната част на бюджета, така че заложеният като лимит дефицит от 3% да не бъде надскочен, добави той.

Владислав Горанов коментира и казуса "Лукойл". По думите му основната цел на американските санкции е да не допуснат Руската държава да може да се финансира от този бизнес - от търговията и производството на горива.

"На територията на страната има страшно много гориво, така че до подобна криза едва ли ще се стигне", увери той.

Според него по един или друг начин може да се намери решение и рафинерията да продължи да функционира с гаранциите, че по никакъв начин няма да изтичат капитали към Руската федерация, за да ги използва за финансиране на военните действия в Украйна. По думите му ако се гарантира нужното ниво на потребление, не би трябвало да се очакват драматични последици за фиска.

Според него темата "Магнитски" не би трябвало да се използва и да се легитимира като инструмент на американската държава за политическо влияние в суверенна държава-членка на ЕС.

"Остава капката съмнение, че всъщност това не е търсене на глобална справедливост или борба срещу корупцията и нарушаване на човешките права, а е по-скоро инструмент, който понякога различните администрации използват за влияние в една или друга посока", коментира Горанов, който е сред санкционираните по „Магнитски“.

Той смята, че американското правителство е подведено и е използвало този инструмент за разчистване на политически сметки в България.

Бившият финансов министър е убеден, че сме готови за еврозоната. Според него единственият логистичен проблем ще бъде в периода на двойното обращение, който ще бъде само през първия месец.

"Централната банка ще обменя до безкрай левовете, останали някъде под възглавниците, в евро по фиксирания курс без такса", напомни той.

Когато доходите растат, растат и цените, обясни Горанов.

Спекулата е проблем, който може да бъде деноминиран и в лева, и в евро, подчерта той и добави, че държавата трябва постоянно да работи в тази посока.

Ползите от присъединяването към еврозоната са много повече, смята бившият финансов министър.