Властта обмисля да вдигне данък "дивидент" от 5% на 10%

Проектът на Бюджет 2026 най-вероятно ще бъде внесен в Народното събрание идния петък, съобщи БНР, цитирайки свои източници. Междувременно от думите на Драгомир Стойнев от БСП, който е и зам.-председател на Народното събрание, стана ясно, че в Съвета за съвместно управление (ССУ) има нагласа за повишаване на данък "дивидент" от 5% на 10%.
По думите му целта е да се спре сивата икономика, въпреки че това е един от данъците, който дори на сегашното му ниво често се заобикаля от бизнеса чрез различни данъчни трикове, както е ставало ясно многократно през годините. Неслучайно се налага Националната агенция за приходите (НАП) да следи изкъсо нереално високите касови наличности на фирмите. Друг начин за укриване на данък "дивидент" дори в сегашния му размер е чрез раздаване на прекомерни заплати на шефовете на фирмите. Както Mediapool сигнализира многократно, у нас има хора, които декларират пред НАП, че получават месечни заплати от по 3 милиона лева и отгоре.
Още по темата
Според Стойнев обаче през ниския данък "дивидент" се пълнят черни каси.
"По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък "дивидент", а се правят едни пликчета, които се раздават на работниците, за да не може да се плащат осигуровки. На това нещо ще сложим край. Това е една хубава мярка. БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока", каза Стойнев пред БНР.
По думите му важното на Бюджет 2026 е, че няма да има намаляване на доходите.
"Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което покрива официалната инфлация. ... Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите", обясни той.
Няма да се увеличава допълнително пенсионната възраст, освен планираното с решението от преди 7-8 години, изтъкна Драгомир Стойнев, като уточни, че е имало и такова предложение.
"Има огромна диспропорция между ниските пенсии и таванът на пенсиите. На този етап таванът ще бъде замразен и евентуално ще се мисли от следващата година да бъде размразен. Получава се едно много, много сериозно изкривяване, затова тази година таванът на пенсиите отново ще остане замразен. Но по швейцарското правило от 1 юли ще бъдат увеличени пенсиите с между 7 и 8%", каза още Драгомир Стойнев.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Дефицит във Фонд Пенсии за 2020 - 4,7 млрд лева, през 2021 - 7,1 млрд лева заради ковид доплащания. После идва Асенча Доблестния и прави добавките постоянни, повишава пенсийките рекордно и през 2024 дефицита вече е 10,1 млрд. През 2025 очаквания дефицит е 13,1 млрд лева във фонд пенсии или близо 7% от БВП. Не знам как ще е през 2026 след като стана вече ясно, че щели да бъдат "готени" като Асенча. Горе долу всички пари дето се събират ше отиват за заплатки и пенсийки, куул а? Гответе се за нови данъци, това сега е като нежен бриз галещ лицето, но скоро ще дойдат и истинските шамари! Ако не е в бюджет 2026 то в 2027 вече ще е неизбежно...