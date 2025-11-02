Властта обмисля да вдигне данък "дивидент" от 5% на 10%

Проектът на Бюджет 2026 най-вероятно ще бъде внесен в Народното събрание идния петък, съобщи БНР, цитирайки свои източници. Междувременно от думите на Драгомир Стойнев от БСП, който е и зам.-председател на Народното събрание, стана ясно, че в Съвета за съвместно управление (ССУ) има нагласа за повишаване на данък "дивидент" от 5% на 10%.

По думите му целта е да се спре сивата икономика, въпреки че това е един от данъците, който дори на сегашното му ниво често се заобикаля от бизнеса чрез различни данъчни трикове, както е ставало ясно многократно през годините. Неслучайно се налага Националната агенция за приходите (НАП) да следи изкъсо нереално високите касови наличности на фирмите. Друг начин за укриване на данък "дивидент" дори в сегашния му размер е чрез раздаване на прекомерни заплати на шефовете на фирмите. Както Mediapool сигнализира многократно, у нас има хора, които декларират пред НАП, че получават месечни заплати от по 3 милиона лева и отгоре.

Според Стойнев обаче през ниския данък "дивидент" се пълнят черни каси.

"По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък "дивидент", а се правят едни пликчета, които се раздават на работниците, за да не може да се плащат осигуровки. На това нещо ще сложим край. Това е една хубава мярка. БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока", каза Стойнев пред БНР.

По думите му важното на Бюджет 2026 е, че няма да има намаляване на доходите.

"Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което покрива официалната инфлация. ... Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите", обясни той.

Няма да се увеличава допълнително пенсионната възраст, освен планираното с решението от преди 7-8 години, изтъкна Драгомир Стойнев, като уточни, че е имало и такова предложение.

"Има огромна диспропорция между ниските пенсии и таванът на пенсиите. На този етап таванът ще бъде замразен и евентуално ще се мисли от следващата година да бъде размразен. Получава се едно много, много сериозно изкривяване, затова тази година таванът на пенсиите отново ще остане замразен. Но по швейцарското правило от 1 юли ще бъдат увеличени пенсиите с между 7 и 8%", каза още Драгомир Стойнев.