"Властта се отказва от имотите си". Радев наложи вето на скандални поправки за държавна собственост

Президентът Румен Радев обяви мотивите, с които налага вето върху скандалните поправки в Закона за държавната собственост. Те бяха приети от депутатите часове преди да излязат в лятна ваканция, и то, при спорни процедури. Най-големият проблем при прокарването на законовите поправки според опозицията бе съмнението за липса на кворум. Във въпросното заседание председателят на парламента Наталия Киселова отмени процедура по проверка на кворума, поискана от опозиционите партии, които твърдяха, че в залата има 116 вместо нужните 121 депутата.
Заради действията на Киселова се чуха искания за оставката ѝ. По-важното е обаче, че във въпросното заседание бяха приети поправки, които пряко засягат процедурите по продажба на държавни имоти и дялове от тях. Тези промени са пряко свързани с намеренията на правителството да продаде над 4400 държавни имоти, за които счита, че са с отпаднала необходимост.
Наред с това обаче бяха приети и промени в други закони – за насърчаване на инвестициите и за опазване на околната среда. Те засягат процедурите, по които се реализират големи инвестиционни проекти като на практика премахват двуинстанционния съдебен контрол на оценките за въздействието върху околната среда (ОВОС). Това означава, че една ОВОС ще може да се обжалва само пред един съд без възможност решението по делото да се контролира от следваща инстанция.
Разпродават държавата
Президентът вече коментира казуса с продажба на държавни имоти през уикенда. Радев бе във Варна откъдето обяви, че се готви "най-големият грабеж от 90-те години насам".
"Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят", заяви държавният глава.
В мотивите към ветото е посочено, че се улеснява продажбата имущество на предприятия, включени в т.нар. забранителен списък, т.е. активи, с които държавата може да се раздели само с решение на парламента. С тези промени, твърди президентът, се „създават условия за прикриване на политическа отговорност на управляващото мнозинство“.
"По-притеснителното е обаче, че те легализират отказ от конституционни правомощия, поверени на изпълнителната власт по управление и разпореждане с имущество, отговорност на държавата. В дългосрочен план това би се отразило на активите на самите дружества и обезсмислило забранителния списък, в който номинално присъстват", пише още Радев.
По отношение на ОВОС-а президентът посочва, че се създават възможности за злоупотреби с процедурите за ускорена реализация на проекти. Той припомня, че такива поправки са били приемани на два пъти в миналото – през 2017 г. и 2024 г. И в двата случая е наложено президентско вето, което не е преодоляно в парламента.
Позитивното в третия опит да се променят правилата за екооценки, посочва президентът, е, че ускорените процедури няма да важат за фотоволтаични паркове, т.е. при такива проекти се запазва двуинстанционният контрол.
Въпреки това обаче той се съмнява, че ще има злоупотреби и затова налага вето.
Контраатака
правителството се опитва да представи идеята с продажба на въпросните имоти като позитивна крачка. Прокламираната от премиера Росен Желязков цел бе с парите от тях да се строи публична инфраструктура като детски градини например. Кабинетът обяви и публичен списък с въпросните терени. От него обаче изскочиха не едно и две безумия. Като имоти с отпаднала небходимост в него фигурираха терени по границата с Турция, обекти в поделението на баретите край София, римски амфитеатър в центъра на столицата, но също и апетитни терени край морето.
След като опозицията се вдигна шум по темата, властта скри списък с имоти и обяви, че ще иска от парламента одобрение на продажбата им.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
28 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Президентът е прав, бързането с еврозоната, май държавата не може да покрие разходите по влизане там, ще и вземат парите докато влезе/ Ще видим, може и да греша, ако още обеднее нацията, ще съм прав , но ако влезе и след това просперира ще бъда опроверган/ Но не виждам основи на демокрацията в България, и затова си оставам скептик, за което не съжалявам/
Ха ха ха, Ясенчо, дете бабино със сливи в главата. -:))) Чети БГ конституция, в нея се казва, че национални референдуми се правят само ако засягат НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА.Продажбата на земя е от изключително значение и касае НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. Всеки метър държавна земя е ТЕРИТОРИЯ, за държава България. Като се има предвид факта, че предишните продажни правителства прехапеха закон за продажба на земя на чужди граждани вън от ЕС, то без правова държава която да спира корупцията със …
земята, ние ще изгубим територии на държавата си
И всеки метър е собственост на ВСИЧКИ БЪЛГАРИ,за това смятам, че чрез референдум трябва да се питат всички българи.
Току що държава Швейцария проведе референдум "за животните с рога и да имат ли животните свой адвокат". И е провела 199 подобни референдуми от 1975 до 2025 година, които НЕзасягат националната сигурност на страната. Не намираш ли този швейцарски референдум за предозиране на демокрацията?
От глупаци в този форум ми е стигнало до гушата. ПРОСТОТИЯТА ХОДИ В ТОЗИ ФОРУМ! -:
шарлатаните продължават с корупционни практики, пак е замесен техен кмет, но този път обекта е църковен храм/
Защо мълчи свинския тандем, относно ветото на Радев?? Защо се снишават??Когато му "запари" под табаните банкянския примат прилага един от фундаменталните принципи на учителя и вдъхновителя си – другарят Тодор Живков- тактиката на „снишаването“. Ще се се снишава с надеждата, че всичко, ще се размине и Ганьо бързо, ще забрави.
Софийска митрополия: Кметът на "Изгрев" ни притиска да изберем конкретна фирма ("Дока строй" ЕООД ) за строителство на църквата "Св. Пимен". Кметът на столичния район „Изгрев“ Делян Георгиев, бивш кадър на БСП, сега от ПП-ДБ, е част от екипа на Васил Терзиев/
Че за кого да гласува лъгания български народ? За хора, като Простий Киро ли? ;)
Ти си натресен по рождение. Винаги се буташ между маркучите.
Бабо Доре, да разбираме, че за продажбата на всеки метър народна земя трябва да правим демократичен референдум ли, според твоите писания!? Все пак предозирането на демокрацията се превръща в популизъм и оттам в диктатура. Това показва историята за сега! Ами спрете да избирате пажарникаря и шишкавия и всичко би следвало да се опряви в държавата! Да, ама не!
Той ни натресе шарлатаните! Те гласуваха за него! Той се отрече от тях! Те се отричат от него! Но след дъжд качулка. ;)