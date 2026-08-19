Властта се закани да прекрати договори за строежа на "Хемус"

След пет години мижав напредък с ключовата за Северна България магистрала "Хемус" между София и Варна новите управляващи заговориха за прекратяване на старите договори за строителството ѝ.

Става въпрос за двата инхаус договора подписани между държавната компания "Автомагистрали" и т.нар. доставчици на услуги и материали по времето на третото правителство на Бойко Борисов през 2019 и 2020 г. Тогава авансово бяха раздадени стотици милиони на фирми в пътния бранш да изградят липсващите около 250 км магистрала. За 5 години обаче беше пуснат само един участък от 10 км до пътен възел "Дерманци", край Луковит, в края на миналата година.

Заявката за прекратяване на старите договори направи министърът на регионалното развитие арх. Иван Шишков при обиколката си в Северна България. В рамките на инциативата "Регионите говорят" той обиколи за три дни Варна, Добрич, Шумен и Плевен. Инициативата на "Прогресивна България" силно напомня на почина на Делян Пеевски от миналия мандат - "Нова начало за развитие на регионите", когато кметове от различни политически сили пристанаха на новия лидер на ДПС.

За сега на прицел са само договорите между Велико Търново и Шумен (лот 7, 8 и 9), за които се търси вариант да бъдат прекратени, каза арх.Шишков в Шумен.

Идеята е доставчиците на услуги и техника да върнат получените аванси от ГЕРБ, каквато заявка някои от тях направиха преди години. След това ще бъдат обявени нови тръжни процедури и така кабинетът "Радев" ще покаже как се справя с олигархията в пътното строителство, коментираха запознати от управляващата партия пред Mediapool.

Съдбата на договорите с доставчиците на услуги и техника ще е ясна след като е готов възложеният от арх.Шишков правен анализ, което се очаква да стане до края на август. Това е втори правен анализ, който се прави на договорите за строителство на "Хемус", след като такъв през 2022 г. възложи тогавашният вицепремиер и регионален министър Гроздан Караджов (ИТН) в правителството на Кирил Петков.

Доколко са реални заканите на арх. Шишков за разваляне на договори е трудно да се прецени. Представители на пътни компании с договори по "Хемус", с които Mediapool разговаря заявиха, че не са запознати с тази идея на регионалното министерство и с тях разговори не са водени. Малко вероятно е обаче те да се съгласят на доброволно прекратяване на договорите и връщане на авансите. Ако все пак се стигне до прекратяване на договорите е възможно да потърсят правата си по съдебен ред.

Магистралата между Боаза и Велико Търново

Първият договор между "Автомагистрали" и доставчиците е за строителството на магистрала "Хемус" от Боаза до Велико Търново (лотове 1, 2, 3, 4, 5 и 6). От тях в края на 2025 г. в експлоатация беше пуснат единствено първия лот – около 10 км между пътните възли "Боаза" и "Дерманци".

По лотове две и три се работи, но те са на различен етап, като лот 3 е по-напред от лот 2. По този повод в сряда в Плевен Шишков коментира така: "Втори лот на "Хемус" е до никъде... Приказките от джипката ни докараха дотам, че да имаме първи и трети лот и да нямаме втори. После да имаме незаконно строителство на четвърти лот, да нямаме нищо в пети и шести лот. За седми и осми лот имаме само раздадени пари, нищо повече. Разбира се, и за другите лотове бяха раздадени пари. Един човек ни убеждаваше колко много строи. Аз лично бях от излъганите. Втори лот е в много начален стадий".

За четвърти лот (след Плевен в посока Велико Търново – бел. ред.) проблемът е с незаконното строителство, което беше установено по времето, когато арх. Шишков беше първо заместник, а след това и регионален министър в служебните правителства на Румен Радев. За тях тогава той подаде и сигнали в прокуратурата, а края на юли 2026 г. се срещна с и.ф. главен прокурор и попита докъде е стигнало разследването, но прокуратурата продължава да мълчи.

Вчера в Плевен регионалният министър изрази очакване за издаване на обвинителни актове по случая с лот 4, а строителството на магистралата да продължи.

За всички участъци ( лотове 2, 3, 4, 5 и 6) на магистралата до Велико Търново има издадени разрешителни за строеж и направени отчуждения, каза Шишков. Той допълни, че се предвижда това трасе да бъде построено до две години и половина. В управленската програма на правителството е записано, че "Хемус" ще стигне до Велико Търново до края на 2029 г.

Магистралата между Велико Търново и Шумен

Не така обаче стоят нещата за продължението на магистралата от Велико Търново до Шумен.

"Започваме да проектиране ударно другите участъци - 7, 8 и 9, заяви министърът по отношение на трасето от пътя от Велико Търново до Буховци и допълни, че за тях ще е необходима и процедура по ОВОС. "В момента, в който имаме готовност, ще търсим вариант да прекратим старите договори. До година и половина ще се опитаме да има проекти и да започне строителството", съобщи Иван Шишков в Шумен в сряда.

"Безсмислено е да строим 9-и лот, защото след като нямаме проект за 7-и и 8-и, ще дадем едни пари и ще направим една магистрала, която ще стигне в нищото", каза по-късно регионалният министър в Плевен.

За лот 9 с дължина от 11 км, който започва от пътен възел "Буховци" в посока Търговище има издадено разрешение за строеж още в началото на годината от бившия регионален министър Иван Иванов. Плановете бяха строителството му да започне през пролетта, но това не се случи. Основен доставчик на техника и услуги за лот 9 е "Пътинженерингстрой-Т" от Търговище на Григор Иванов. През 2023 г. компанията беше поискала да върне авансово получените милиони и да се откаже от договора, но от АПИ не пожелаха да разтрогнат контракта.

За лот 8 има готов проект, който е внесен в пътната агенция преди години и се чака експертен съвет да го одобри. По неофициална информация за 17 септември е било предвидено да бъде разгледан от АПИ. За лот 8 има и готов Подробен устройствен план, но никой не си мърда пръста да го процедира и отлежава в чекмеджето на някой чиновник, твърдят от строителния бранш. За този лот основен доставчик на техника и материали е "Хидрострой" на Велико Желев.

Лот 7 е проектиран, но в един участък се е появил проблем с геологията - нерегистрирано свлачище, и по тази причина се бави одобрението на проекта, разказаха запознати с казуса пред Mediapool. Тук доставчикът на услуги е "Грома Холд", управлявана от Виктор Велев.

За целия участък между Велико Търново и Шумен има ОВОС още от 2015 г. и за да не изтече давностния срок, част от участъка с пътен възел "Буховци" е изпълнен и беше открит лично от арх. Шишков през октомври 2022 г., когато беше служебен регионален министър.

Друг проблем свързан с лот 9 е, че крупният фермер Божидар Митов блокира строежа с обжалването на разрешителното за строеж, оправдават се от пътната агенция. Той е собственик на компанията "Агроелит", която обработва под аренда над 90 000 дка земя в землищата на 18 населени места в областите Търговище, Шумен и Разград.

“Да не се оправдават с мен. Никога не съм спирал строителството на магистралата“, каза Митов пред Mediapool. Той обясни, че е искал размяна на земи, а не пари за нивите, които му взимат в житницата на България. Спечелил делото на последна инстанция - пред Върховен касационен съд. Вместо да изпълнят съдебното решение обаче, променили закона и сега делото се гледа отначало. Това обаче не спира държавата да строи, каза Митов.

Спецзакон за "открадната" магистрала

По време на обиколката си в Северна България регионалният министър на няколко пъти коментира и незаконното строителство, като посети комплексът на "Форест клуб" в местността "Баба Алино" край Варна, заедно с кмета Благомир Коцев.

В Шумен Шишков каза, че ще внесе "законодателни промени за спасяване на строежи, които са изпълнени, необходими са, но са без разрешение за строеж" без в прессъобщението да е посочено за кои обекти говори. Може да се предполага, че става въпрос за лот 4, където Шишков откри незаконно строителство още през 2022 г. и оттогава се търси начин за решение на проблема.

Регионалният министър уточни, че не всеки строеж ще бъде обявен за търпим, а само тези които отговарят на техническите норми. Затова първо ще се извършат обследвания и тогава ще се обявяват за търпими.

"Така по законов път и със съответните процедури ще сложим законов порядък", каза регионалният министър. Той допълни, че се обмисля възможността за удължаване на периода на търпимост на обектите.

Иван Шишков нарича магистрала "Хемус" откраднатата магистрала. Специален закон с работно заглавие: "Закон за довършване на открадната магистрала" се дискутираше по времето на правителството на Кирил Петков.

Този спецзакон обаче не влезе за обсъждане, заради падането на кабинета "Петков" породено от търканията между ПП-ДБ и ИТН.

Той предвиждаше:

Да се довършат строителните дейности при условията на сключените договори и след частична индексация;

Да се осигури третиране на сключените договори като договори за строителство, по които да се договори конкретен срок за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и да се предостави гаранция за качество на построеното;

100% амортизация на платените аванси, което означава, че докато фирмите не изразходват получените авансово средства, да не получават нови плащания;

Индексация за строителството на "Хемус" да се прави само за нови плащания и/или новоизпълнени СМР (не се актуализират цени за вече платени или вече извършени дейности);

Да се запазят всички възможности за търсене на наказателна и гражданска отговорност от нарушителите за незаконно строителство.

Дали новият правен анализ, поръчан от арх. Шишков, се припокрива с този, направен по времето на Гроздан Караджов предстои да разберем.

За сега е сигурно, че и 2026 г. ще е поредната нулева година за магистрала "Хемус". По издадените в началото на годината разрешения за строеж за лотове 4, 5, 6 и 9 не се работи, защото новата власт още не е взела решение какво да прави и не се е договорила с доставчиците на материали, техника и услуги.