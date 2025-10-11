Властта се закани да събори хотел "Негреско" на Ветко Арабаджиев в "Елените"

Хотел "Негреско" на бизнесмена Ветко Арабаджиев, който се намира по пътя на река Дращела, която преминава през курорта "Елените" ще бъде съборен. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов пред бТВ.

Той посочи, че разрешителното за строеж е издадено от главния архитект на община Несебър през 2007 г. Реката на практика минава под ваканционна жилищна сграда, която е отбелязана като хотел "Негреско", обясни Иван Иванов.

Седмица след водното бедствие във ваканционното селище "Елените", при което загинаха четирима души, властта е категорична, че върху река не може да се строи.

Проверка на Министерството на екологията е установило, че за колектора, в който е вкарана реката, няма нито един документ. Това съобщи екоминистърът Манол Генов.

Началникът на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) Лиляна Петрова съобщи пред Нова телевизия, че ще бъдат издадени констативни актове за премахването на два незаконни обекта - аквапарка в комплекса и корекцията на река Козлука. Тъй като хотел "Негреско" е построен върху бетонираното корито на реката, той също подлежи на събаряне, каза тя.

Това обаче е доста спорно твърдението, доколкото хотелът има валидни документи - разрешително за строеж и акт за въвеждане в експлоатация.

ДНСК твърди още, че разходите по премахването на обектите ще бъдат за сметка на собствениците. В случай че те не изпълнят предписанието доброволно, държавата ще събори сградите принудително, след което ще потърси възстановяване на направените разходи по съдебен път.

Новината предизвика разнопосочни реакции в "Елените", показва репортаж на Нова телевизия. Някои от местните жители и собственици на имоти са изненадани, тъй като хотелът има издаден Акт 16 за въвеждане в експлоатация. Други обаче приемат решението като справедливо възмездие и стъпка към възстановяване на естествения път на водата.

Междувременно достъпът до комплекс “Елените“ остава ограничен от полицейски екипи.

Строителството в курорта е обект и на разследване от страна на прокуратурата. Миналата седмица бяха иззети документи от община Несебър, от регионалната дирекция на ДНСК и от регионалната еконспекция в Бургас . Целта е да се установи дали незаконното строителство е допринесло за смъртта на четиримата души.

Според инж. Петрова отговорността за издаването на разрешения за строеж на обекти от такава категория е изцяло на местната администрация. Кметът на Несебър Николай Димитров обаче не смята така. От разпространеното от него видео "Истината за Елените" става ясно, че държавата е приела плана за застрояване на курорта, който общината е спазила. Димитров отбеляза, че всички обекти на "Елените" от висока категория, какъвто е хотелът например, са приети от държавна приемателна комисия, в която участват представители на различни държавни институции.