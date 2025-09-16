Властта засилва правомощията и на КЗК

След Комисията за защита на потребителите (КЗП) друг ключов орган в "юмрука" на властта срещу спекулата – Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), е напът да получи нови правомощия да проверява и контролира бизнеса. Това става ясно от внесени в парламента от ГЕРБ, БСП и ИТН поправки в Закона за защита на конкуренцията. През пролетта санкционираният за значима корупция от Великобритания и САЩ Делян Пеевски отново поиска от управляващите да разширят правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

КЗК, председателствана в момента от Росен Карадимов, скоро ще може да прави проверки на място дори когато изготвя само секторни анализи, а също така и да изисква данни от телекомите, когато разследва картели.

Според мотивите промените се правят във връзка с присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Досега антимонополната комисия можеше да прави проверки на място главно при санкционните си производства – например когато разследва картели, концентрация, нелоялни търговски практики и т. н. Промените обаче предвиждат подобно правомощие да е налице и когато се правят секторни анализи. Ще се изисква обаче съдебно разрешение.

Ако при секторен анализ КЗК попадне на достатъчно данни за евентуално нарушение, тя директно ще може да пристъпи към проверка, а не да образува отделно производство, както е в момента, става ясно от мотивите.

Нов момент в правомощията на КЗК е също, че тя ще може да получава данни от телеком операторите за трафичните данни. Досега те се пазеха основно за нуждите на националната сигурност, за предотвратяване на тежки престъпления или за извънредни и животозастрашаващи обстоятелства. Сега данните ще могат да се ползват и за разобличаване на картели или манипулиране на обществени поръчки, които влизат в обхвата на дейността на КЗК. Досега данни от телекомите получаваха полицията, военното разузнаване, ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и Антикорупционната комисия.

Разширява се и обхватът на забранените нелоялни търговски практики в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Досега имаше списък на въпросните практики, докато с промените се предлага забраната да стане по-всеобхватна и да се отнася до "всяко действие или бездействие на купувач в отношенията с доставчик във веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти, ако е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на доставчика". Увеличават се и санкциите за тези нарушения – до 10% от оборота.

Въвеждат се нови административни изискванията за одобряване на сделките по концентрация.

Една от разумните промени е, че се въвежда широко използвана опция от други антимонополни регулатори (ЕК, Германия, Франция) - участник в картел да се признае за виновен срещу намалена санкция. Сега известни облекчения има, ако това се прави на ранен етап, но според промените санкцията ще се намалява при споразумение с властите дори на късен етап от антикартелното производство.

"Предложеното нововъведение си поставя за цел да стимулира по-лесното разкриване на картели, чрез предоставянето на стимул за предприятията да признават участието си в антиконкурентно поведение. Другите преимуществата на процедурата за постигане на споразумение се изразяват в съкращаване и ускоряване на административния процес, което от своя страна ще освободи ресурс на административния орган за други проучвания и би довело до намаляване на броя обжалвани актове на комисията", пише в мотивите към промените в закона.