Влиятелни републиканци разкритикуваха плановете на Тръмп да изтегли военни от Източния фланг на НАТО

Републиканските конгресмени заявиха, че "категорично се противопоставят“ на преместването на ротационната бригада в Румъния и на процеса, иницииран от Пентагона, "който може да доведе до по-нататъшно намаляване на американските войски в Източна Европа".
Те припомниха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро обеща да не изтегля американските войски именно от Европа.
"Президентът е прав, че разположението на американските войски в Европа трябва да бъде променено, тъй като НАТО поема допълнителни тежести и характерът на войната се променя. Но тази актуализация трябва да бъде широко координирана както в рамките на правителството на САЩ, така и с НАТО“, отбелязаха конгресмените.
Роджърс и Уикър също така посочват, че обявеното превъоръжаване на Европа под натиск от администрацията на Тръмп отнема време, а преждевременното изтегляне на американските войски от източния фланг на НАТО "подкопава възпиращия ефект и създава риск от по-нататъшна руска агресия“.
"За съжаление, решението на Пентагона изглежда некоординирано и пряко противоречи на стратегията на президента“.
На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че намаляването на броя на американските военни в Румъния "не е много голямо". Въпросът бе зададен на Тръмп от журналисти на борда на самолета "Еър форс уан“, след като вчера Пентагонът и румънското министерство на отбраната съобщиха за това решение, информира румънската новинарска телевизия Диджи 24.
На въпрос на журналист какво стои зад решението за намаляване на американското военно присъствие в Румъния, Тръмп отговори:
"Трябва да попитате…тоест бих могъл да ви кажа, но не е много голямо, не е нещо значимо“.
Преди ден стана ясно, че ще бъде прекратена ротацията на бригада, която имаше елементи в няколко страни от НАТО, включително в България, Румъния, Словакия и Унгария.
