 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Влиятелни републиканци разкритикуваха плановете на Тръмп да изтегли военни от Източния фланг на НАТО

5 коментара
Снимката е илюстративна
Ръководителите на комисиите по въоръжените сили на Камарата на представителите и Сената на САЩ Майк Роджърс и Роджър Уикър се противопоставиха на преместването на част от военния контингент в Източна Европа.
 
Републиканските конгресмени заявиха, че "категорично се противопоставят“ на преместването на ротационната бригада в Румъния и на процеса, иницииран от Пентагона, "който може да доведе до по-нататъшно намаляване на американските войски в Източна Европа".
 
Те припомниха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро обеща да не изтегля американските войски именно от Европа.
 
"Президентът е прав, че разположението на американските войски в Европа трябва да бъде променено, тъй като НАТО поема допълнителни тежести и характерът на войната се променя. Но тази актуализация трябва да бъде широко координирана както в рамките на правителството на САЩ, така и с НАТО“, отбелязаха конгресмените. 
 

Още по темата

САЩ изтеглят военни от Източния фланг на НАТО, включително от България. Крещящите орли се връщат в Кентъки

САЩ изтеглят военни от Източния фланг на НАТО, включително от България. "Крещящите орли" се връщат в Кентъки

Роджърс и Уикър също така посочват, че обявеното превъоръжаване на Европа под натиск от администрацията на Тръмп отнема време, а преждевременното изтегляне на американските войски от източния фланг на НАТО "подкопава възпиращия ефект и създава риск от по-нататъшна руска агресия“.
 
"За съжаление, решението на Пентагона изглежда некоординирано и пряко противоречи на стратегията на президента“.
 
На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че намаляването на броя на американските военни в Румъния "не е много голямо". Въпросът бе зададен на Тръмп от журналисти на борда на самолета "Еър форс уан“, след като вчера Пентагонът и румънското министерство на отбраната съобщиха за това решение, информира румънската новинарска телевизия Диджи 24.
 
На въпрос на журналист какво стои зад решението за намаляване на американското военно присъствие в Румъния, Тръмп отговори:
 
"Трябва да попитате…тоест бих могъл да ви кажа, но не е много голямо, не е нещо значимо“.
 
Преди ден стана ясно, че ще бъде прекратена ротацията на бригада, която имаше елементи в няколко страни от НАТО, включително в България, Румъния, Словакия и Унгария. 

Ключови думи

НАТО Тръмп Румъния отбрана
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

5 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. anton nikolov
    #5

    Докато бушува най - пълномащабната война в Европа , на границите с НАТО, дъртият парцал решил да изтегля войски.

  2. ГМД
    #4

    "разкритикуваха.." ГоУеми яЙца :-) Да Одат да мрънкат, където някой ги еб*ва за слива...

  3. ASSHOW
    #3

    Вий си го избрахте, бе, това Оранжево говедо, а то си избра телето Хегсет

  4. Sion
    #2

    Кой каза че неоконите са мъртви?! Те ги тен, двама лобисти на оръжейната индустрия.

  5. полк. Дрангов
    #1

    Краснов! Кво очаквате?

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни