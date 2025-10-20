 Прескочи към основното съдържание
ВМРО-ДПМНЕ спечели убедително местните избори в Северна Македония

3 коментара
Сн. ЕПА/БГНЕС
Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония.  
 
При обработени почти 100% от протоколите партията на премиера Християн Мицкоски печели изборите за кмет още на първи тур или влиза във втория тур в 53 от 80-те общини в страната.
 
В столицата Скопие кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води убедително, но ще отиде на балотаж срещу  кандидата на опозиционната партия Левица Амар Мецинович. 
 

Кандидатът за кмет на СДСМ и единствена жена в надпреварата за кмет на Скопие, Кая Шукова, е с четвърти резултат, а повече гласове от нея има кандидатът на ВЛЕН.
 
Коалиционният партньор в управлението, коалицията от албански партии ВЛЕН има преднина в 9 общини, а опозиционният Социалдемократически съюз – в 8. 
 
Балотажите са на 2 ноември. 
 
"Имаме победа в Делчево, Берово, имаме убедителна победа в Битоля, в Прилеп, в Щип, Кавадарци, Гевгелия, Свети Николе, Охрид, Кисела вода, Гьорче Петров, Велес, Радовиш и така нататък... Обещахме победа, имаме победа. (Северна) Македония избра хора, които вярват в работата, а не в думите. Тази убедителна победа не е краят, а началото на новата македонска енергия", каза Мицкоски.
 
Изборите ще се повторят в три общини поради недостатъчна избирателна активност от 33.33 процента от вписаните в избирателните списъци. В Маврово и Ростуша избирателната активност е 30.31 процента, във Врабчище – 25.18 процента, а в Център Жупа – 21.49 процента.  
 
Местните избори се определят като "стрес тест" за политиката на правителството и търпението на нацията относно блокирания процес за членство в Европейския съюз.
 
ВМРО-ДПМНЕ отказа да изпълни основното изискване, за да може Северна Македония да започне реални преговори за членство в ЕС – вписването на българите в конституцията.

3 коментара

  1. boriana
    #3

    Малка държава, голям шум. Точно по македонски.

  2. ASSHOW
    #2

    Ейся си повярваха съвсем

  3. Мазен Кумунис
    #1

    Печели в Македония и губи Европа! ;)

