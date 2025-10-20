ВМРО-ДПМНЕ спечели убедително местните избори в Северна Македония

Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония.

При обработени почти 100% от протоколите партията на премиера Християн Мицкоски печели изборите за кмет още на първи тур или влиза във втория тур в 53 от 80-те общини в страната.

В столицата Скопие кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води убедително, но ще отиде на балотаж срещу кандидата на опозиционната партия Левица Амар Мецинович.

Кандидатът за кмет на СДСМ и единствена жена в надпреварата за кмет на Скопие, Кая Шукова, е с четвърти резултат, а повече гласове от нея има кандидатът на ВЛЕН.

Коалиционният партньор в управлението, коалицията от албански партии ВЛЕН има преднина в 9 общини, а опозиционният Социалдемократически съюз – в 8.

Балотажите са на 2 ноември.

"Имаме победа в Делчево, Берово, имаме убедителна победа в Битоля, в Прилеп, в Щип, Кавадарци, Гевгелия, Свети Николе, Охрид, Кисела вода, Гьорче Петров, Велес, Радовиш и така нататък... Обещахме победа, имаме победа. (Северна) Македония избра хора, които вярват в работата, а не в думите. Тази убедителна победа не е краят, а началото на новата македонска енергия", каза Мицкоски.

Изборите ще се повторят в три общини поради недостатъчна избирателна активност от 33.33 процента от вписаните в избирателните списъци. В Маврово и Ростуша избирателната активност е 30.31 процента, във Врабчище – 25.18 процента, а в Център Жупа – 21.49 процента.

Местните избори се определят като "стрес тест" за политиката на правителството и търпението на нацията относно блокирания процес за членство в Европейския съюз.

ВМРО-ДПМНЕ отказа да изпълни основното изискване, за да може Северна Македония да започне реални преговори за членство в ЕС – вписването на българите в конституцията.