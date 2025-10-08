Внедряват изкуствен интелект в отделението по образна диагностика на болницата в Перник

Ще бъде внедрен изкуствен интелект в отделението по образна диагностика в пернишката Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова“, съобщи пред журналисти директорът Явор Дренски.
"Изкуственият интелект в областта на образната диагностика се появи сравнително скоро в България. Внедрявайки изкуствения интелект, се създават възможности в няколко насоки. Първата е да се подпомогне дейността на рентгенолога. Втората – да се подпомогне младият специализант да получи по-качествено образование и много по-бързо да навлезе в дадената специалност", коментира Дренски.
Директорът допълни, че изкуственият интелект дава възможност и за скрининг, който ще насочва, ако има дадено заболяване, в каква насока да продължи диагностиката и съответно лечението.
Съвсем скоро се очаква да бъде инсталиран софтуерът и да започне работа с него.
"Една от първите цели е да предложим на гражданите на Перник скрининг за белодробни заболявания. Той ще бъде напълно безплатен и достъпен за пациенти от цялата област, така че да можем да обхванем максимално широк кръг хора", съобщи Явор Дренски.
Той допълни, че при встъпването си в длъжност първата му цел е била да създаде условия за работа на лекарите чрез закупуване на нова апаратура.
Иии IQ-ту у Перник току виж се вдигнало от точката на замръзване, AI е това не е винкел