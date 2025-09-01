Водата за Плевен изтича още в дворовете на село Черни Осъм

Стотици хора от селата Черни Осъм и Орешак се събраха в неделя вечерта, за да изразят острото си несъгласие с плановете на правителството за изграждането на язовир Черни Осъм. Местни хора споделиха, че водопроводът за Плевен е толкова компрометиран, че изтича още в дворовете на техните къщи.

През последния месец правителството реши да размрази проекта за изграждане на водоема, който може да погълне над милиард държавно финансиране, въпреки че от години никой не прави нищо за подмяна на ВиК-мрежата, по която загубите са над 80%.

Строежът на язвоира, ако изобщо започне, вероятно ще продължи поне до 2040 година.

Местната общност, която е подкрепяна и от повечето жители на Троян, категорично не приема изграждането на огромната инфраструктура, заплашваща да съсипе туризма и природата в района.

На събранието в голямото троянско село Орешак, което е известно с Троянския манастир, хората обявиха, че правителството трябва да намери друго решение на проблема с липсата на вода за Ловеч и Плевен. На срещата присъстваха кметовете на Черни Осъм и Орешак – Марин Сираков и Мая Найденова.

Пред хората застана Петрана Волова, бивш кметица на Черни Осъм, която разказа за събитията отпреди повече от 30 години, когато е организирана жива верига в селото в съпротива срещу плановете на комунистическата партия за строеж на язовира.

Изабела Плачкова от Орешак разказа, че през двора ѝ минава водопроводна тръба за питейната вода за Плевен. Тя обясни, че от тази година тръбата е повредена на три места, което причинява течове и големи неприятности. Плачкова е подавала редица сигнали към ВиК, но решение на проблема няма и водата продължава да се лее в нейния двор.

“Не е справедливо местните хора да търпят наводнени дворове, а в същото време жителите на Ловеч и Плевен да страдат от липсата на вода”, каза Плачкова по време на събранието.

Хората подготвят онлайн петиция срещу язовира, а подписката ще се разпространи в общината.

Проектът за строителството на язовир “Черни Осъм” е от началото на 80-те години на миналия век, когато партийната върхушка отново се е чудела как да реши проблема с безводието за Плевен и Ловеч.

Тогава местните, много от тях възрастни жени, правят живи вериги, за да изразят недоволството си. По това време в София обвиняват “Екогласност” и протестиращите хора като популисти и причинители на спирането, припомня местният вестник “Троян 21”.

Проблемът за хората в Орешак и Черни Осъм обаче е наистина много голям. Първоначалният план е за изграждане на 100-метрова язовирна стена на около 2 км от двете села. В този район е резерватът “Стенето”, а местната природа дава препитание на хората.

Най-големият проблем е за красивото старинно село Черни Осъм, което е дом на природонаучен музей, националното училище за планински спасители и е известен туристически център в региона. До този момент правителството на Росен Желязков не е комуникирало плановете си с местните, но те много добре знаят, че опцията за изселване е съвсем реална.

Дори и без язовирът пряко да засегне центъра на селото, туризмът ще бъде съсипан от строителните дейности и променения ландшафт.