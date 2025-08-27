 Прескочи към основното съдържание
Водоноски и още 20 мерки, докато Плевен остава на воден режим

12 коментара
Протест заради режима в Плевен. Снимка: БГНЕС
Държавата е впрегнала сериозен ресурс, за да реши проблема с водоподаването в Плевен, но режимът за гражданите няма да падне скоро, а след месеци, стана ясно от думите на регионалния министър Иван Иванов в сряда. Междувременно в града ще се осигуряват водоноски за най-засегнатите от липсата на вода райони, а правителството набеляза общо 21 мерки – краткосрочни и дългосрочни за решаването на проблема 
 

Пак след режим качулка 

 
Мобилизацията на институциите се случва след многобройни протести заради водния режим. През последните дни в Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и няколко села вода има едва за по 5-6 часа в денонощието. Недоволни от наложения режим на няколко пъти се събираха пред общината и местното ВиК и струпваха празни пластмасови бутилки около сградите. 
 
Във вторник премиерът Росен Желязков заяви, че това е "жълт картон" за областния управител Николай Абрашев. Кметът на града Валентин Христов от ГЕРБ не е излизал с коментари за случващото се и стои някак встрани от проблема.
   

Екипи от всички ВиК отиват в Плевен да отстраняват течове и кражби

В Плевен има чудовищни загуби на вода, които в някои случаи достигат и до 80%. Именно окаяното състояние на водопроводната мрежа е сочено като основна причина за режима, както и кражбите на вода.

"Най-важното е осигуряването на необходимите средства за рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в град Плевен, а средствата в голямата си част ще бъдат осигурени от общинската инвестиционна програма. С кмета на Плевен сме в диалог. Той е идентифицирал проектите, от които ще се откаже", заяви Иван Иванов, но е стана ясно за какво финансиране става въпрос. Той отново посочи, че до ситуацията в Плевен се стигнало заради "четирите години политическо безвремие", любимо на управляващите оправдание. 

 
Мерки, мерки 
 
Има три категории мерки – краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, каза още Иванов. Към момента държавата се е фокусирала върху първата категория, за да се намерят пари за ремонт. 
 
Дори това да се случи обаче ще минат месеци преди да има какъвто и да е ефект. Практиката е показала, че такива ремонти може да се проточат и с години. 
 
"Няма утре да тръгне водата, но ще тръгне в следващите месеци", обобщи Иванов.
 
Малко по-късно раководеното от него министерство публикува на сайта си набелязаните 21 мерки за решаване на проблема с безводието в Плевен и сроковете за изпълнението им.
 

Безводие в Плевен: Нови сондажи ще има след седмица, подмяната на ВиК тръгва през септември

От него става ясно, че ВиК операторът вече извършва обследване и работи по зониране и управление на налягането в градската мрежа на Плевен, надгражда се системата за дистанционен мониторинг. В ход е изпълнението на пробни сондажи, както и почистването на съществуващи такива, с цел търсене и осигуряване на допълнителни водни количества. Почистват се и канали за допълнително оводняване от р. Дъбнишка бара при група шахтови кладенци "Долна Митрополия".
 
Предвижда се постоянно да се работи за откриването на местата с големи течове е предприемането на действия за отстраняването им. Постоянни ще бъдат и проверките за установяване и преустановяване на незаконното ползване на вода от вътрешните водопроводни мрежи и проучванията на алтернативи за допълнително или резервно водоснабдяване на населени места в областите Ловеч и Плевен, обещават от ведомството.
 
От публикуваните графици става ясно, че до 1 септември община Плевен трябва да изготви списък с необходимите помпено-хидрофорни системи за училища, детски градини, болници и други социални заведения и колко ще струва това.
 
До 15 септември трябва да бъдат рехабилитирани близо 330 м от водопровод по ул. "Георги Кочев", източна индустриална зона, а след това – 1.1 км от вътрешната водопроводна мрежа по ул. "Люляк" в ниската зона на ж.к. "Сторгозия". ВиК Плевен ще финансира ремонтите със собствени средства.
 

Искаме нормален живот! Ще блокираме държавата!: Плевен въстава, след като трета година е без вода

През септември ще започне подмяната на амортизирани сградни водопроводни отклонения с цел намаление на загубите на вода по ул. "Дойран" и в други зони на града. До юни 2026 г. Също тогава трябва да има и проект за реконструкция на 21 км вътрешна водопроводна мрежа в ж.к. "Дружба", "Ниска зона", който ВиК Плевен ще предостави на общината за изпълнение чрез Инвестиционната програма за общински проекти. Друга част от мрежата в квартала ВиК операторът ще реконструира със собствени или заемни средства до края на 2027 г.
 
До края на 2029 г., трябва да бъде изпълнен проектът по Програма "Околна среда" 2021-2027 г. с бенефициент ВиК-Плевен. Предвижда се реконструкцията на 6 помпени станции, 12 резервоара, близо 6 км водопроводна мрежа и 234 сградни водопроводни отклонения. Освен тях, ще бъдат изпълнени дейности по зониране на водопроводната мрежа на гр. Плевен и управление на налягането. Съществуващата SCADA система ще бъде надградена. Помпени станции и допълнителни обекти като ревизионни шахти и напорни резервоари ще бъдат диспечеризирани.
 
Дългосрочната мярка е изграждане на водоснабдителна система „Черни Осъм“ за водоснабдяване на населени места в областите Ловеч и Плевен. До 1 септември се предвижда да бъдат обявени обществените поръчки за изготвяне на прединвестиционно проучване и за подробен устройствен план за язовир "Черни Осъм".

Плевен воден режим
12 коментара

  1. anton nikolov
    #12

    Пак гласувайте за Гроб и ще останете и без вода.

  2. Шерлок Холмс
    #11

    Да благодарят не управляващите, че не откраднаха и водоносните :) И да гласуват пак за същите, разбира се

  3. Тихомир Томов
    #10

    Нека полицията там да даде справка как върви търговията с наркотици, има ли режим на доставките ....................................

  4. akvehsh
    #9
    Отговор на коментар #7

    Всеки път, когато видя името ти, вече знам какво ще пише в коментара. Копирай, поставяй, отчайвай се. Няма значение за какво е статията – просто рециклираш

  5. ВАМ
    #8
    Отговор на коментар #6

    Иска ти се, но няколко милиона българи се измъкнаха и вече погледнато отвън положението е смешно и жалко.

  6. Dora Apostolova
    #7

    Случаят с безводието на Плевен е Актуален вече повече от 12 години. Вината не е в липса на дъждове, а в лошото стопанисване на водопреносната мрежа. Там дружествата ВиК са със загуби по мрежата до 85%. За това е виновно само УПРАВЛЕНИЕТО И УПРАВЛЯВАЩИТЕ НИ.
    И няма разлика между тези управлявали 12 месеца и тези с 6 месеца. Никой от тях не е промълвил дума за проблема, нито е дал поне решение за поправянето му. Най вече 16 годишното непрекъснато управление на Борисов, който сега се прави на

    #6
  8. jivka65
    #5

    Горките хора

  9. ВАМ
    #4

    Така като гледам най-вероятно ще се окаже, че безводието в Плевен е по вина на новия кмет. На Варна. Бл. Коцев. И това е била истинската причина да го арестуват, само че тогава още не са го знаели. Оправиха ни.

