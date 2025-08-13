Военен ескорт за полет от София до Лондон след родителски сигнал

Германските военно-въздушни сили (ВВС) екскортираха полет от София до Лондон заради родителски сигнал.

Случаят е от 11 август, когато на спешния телефон 112 е получен сигнал от гражданин. Той заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед" със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши "лоши неща", каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов в отговор на запитване на Mediapool.

Веднага са уведомени Координационният център на столичното летище "Васил Левски" и Ръководството на въздушното движение (РВД).

Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия.

Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив. На борда на полета, посочен от него (София – Лондон/Станстед), пътуват бившата му съпруга и двете му дъщери. При проверка от Гранична полиция е установено, че на борда на самолета няма пакистански или палестински граждани.

Кризисният щаб незабавно уведоми авиокомпанията и летище "Станстед"/Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон, каза Караджов.

Той уточни, че самолетът не е бил приет във въздушното пространство на Чехия, заради което е пренасочен по коридор над Германия, където е придружен от изтребители на германските ВВС.

У нас е установен подателят на сигнала. Той е 36-годишен мъж от Пловдив и е задържан. По случая е образувано досъдебно производство. Неофициално се съобщава, че мъжът е прибягнал до мярката от отчаяние, той като бившата му съпруга отказвала да вижда децата им.

След този случай по решение на Кризисния щаб на столичното летище "Васил Левски" са въведени допълнителни мерки за сигурност.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти, свързани със сигурността, на територията на летището в София.

Това не е прецедент самолети да се екскортират от изтребители, като обикновено се случва след сигнал за бомбена заплаха.