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Военни извадиха дрон от морето край нос Калиакра

1 коментар
Сн. МО
Пореден дрон е достигнал до българското крайбрежие.
 
Специализиран екип от Военноморската база във Варна е отговорил на сигнал за дрон до нос Калиакра.
 
След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той е транспортиран до района на базата.
 
Военнослужещите са действали след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на ВМС.
 
В последните седмици зачестиха случаите на дронове достигнали до България, като до момента няма произшествия.
 

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1 коментар

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  1. Гeн. Иван Колев
    #1

    Щом дронът е "безопасен", значи е мужишки. Което не пречи външно да привика украинската посланичка. Ей така, профилактично, да си знае.

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