Военни извадиха дрон от морето край нос Калиакра

Пореден дрон е достигнал до българското крайбрежие.

Специализиран екип от Военноморската база във Варна е отговорил на сигнал за дрон до нос Калиакра.

След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той е транспортиран до района на базата.

Военнослужещите са действали след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на ВМС.

В последните седмици зачестиха случаите на дронове достигнали до България, като до момента няма произшествия.