Военните не могат да разберат почти нищо за намерения военен дрон край Созопол

Военните у нас нямат яснота какви задачи е изпълнявал откритият в средата на август военен дрон край Созопол.

Това стана ясно от отговора на министър Атанас Запрянов на въпрос на депутата Явор Божанков.

Откритият дрон е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка. Той е разпознат като “Орлан 10“ и бе унищожен с контролиран взрив.

По наблюдавания взрив може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество, посочва министърът на отбраната Запрянов в писмения си отговор.

Дронът е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения.

През есента на 2023 г. и лятото на 2024 г. дронове бяха открити край Тюленово.

В единия от случаите към дрона е имало прикрепен 82-мм боеприпас.

И Русия, и Украйна използват дронове за удари по цели.

Преди дни руски дрон влетя във въздушното пространство на Полша и се взриви в нива край село Осин, припомня БНР.