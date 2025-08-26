Военните не могат да разберат почти нищо за намерения военен дрон край Созопол

Военните у нас нямат яснота какви задачи е изпълнявал откритият в средата на август военен дрон край Созопол.
Това стана ясно от отговора на министър Атанас Запрянов на въпрос на депутата Явор Божанков.
Откритият дрон е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка. Той е разпознат като “Орлан 10“ и бе унищожен с контролиран взрив.
По наблюдавания взрив може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество, посочва министърът на отбраната Запрянов в писмения си отговор.
Дронът е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения.
През есента на 2023 г. и лятото на 2024 г. дронове бяха открити край Тюленово.
В единия от случаите към дрона е имало прикрепен 82-мм боеприпас.
И Русия, и Украйна използват дронове за удари по цели.
Преди дни руски дрон влетя във въздушното пространство на Полша и се взриви в нива край село Осин, припомня БНР.
То военните са разпознали, че това е дрон. Малко ли е.
Какви ли задачи може да е изпълнявал, м!? Да видим. В опашната част, от долната страна има подозрително кръгъл отвор. Дали съвсем случайно не е бил за dome camera!? Не, не дай да го взривим веднага, че да не се налага да мислим и да обясняваме.
Военните у нас "нямат яснота" за задачите на намерения дрон защото не го обследваха на полигон, а побързаха да го взривят веднага и то на самия плаж...
Морското течение край бреговете на България е по часовниковата стрелка, тоест от ЮГ към СЕВЕР или откъм Турското към Румънското крайбрежие. Този отговор беше даден и когато народът ни беше плашен със замърсяването от разрушеното Каховско водохранилище на Днепър, вливащ се североизточно от Одеса. Дайте си сами отговор "Къде е паднал този дрон ? " А и военен (действащ, изправен) ли е бил наистина ?
Кой знае колко време го е подхвърляло морето преди случайно да го изхвърли на нашия бряг. Какво да знаят военните?
Нека балансираме новината с това, че руски дрон се е взривил в полска нива. Хахахахахахахаха