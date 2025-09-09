Военните тренират обезвреждане на боеприпаси под водата

Военнослужещи от осем държави участват във водолазното международно учение "Тритон 2025“, съобщиха днес от пресцентъра на Военноморските сили (ВМС) във Варна.

То ще продължи до 19 септември в района на Военноморската база в града и в териториалните води на страната ни.

Учението се провежда за пета поредна година. От ВМС уточняват, че нуждата от съвместни тренировки е обусловена от променената среда на сигурността в Черноморския регион. Непредсказуемостта на заплахата, която представляват дрейфащите мини, превръща планирането и провеждането на противоминните операции за неутрализирането им в регулярна дейност за българските и съюзните сили, посочват от флота.

В настоящото учение се включват представители от ВМС на България, Румъния, Турция, САЩ, Полша, Испания, Италия и Франция, специализирани в унищожаването и обезвреждането на боеприпаси под вода.

"Тритон 2025” ще протече по стандартите и процедурите на НАТО. Офицер, планиращ учението, е командирът на военния флот, а ръководител на учението - командирът на Флотилията бойни и спомагателни кораби. Акценти в тренировките ще бъдат усъвършенстване нивото на оперативна съвместимост и подготовката на личния състав на тактическо ниво при провеждане на водолазни и противоминни операции в коалиционен формат. На море ще бъдат отработени процедури по откриване, класифициране и обезвреждане на невзривени боеприпаси, дрейфащи и дънни мини. Участниците ще имат възможност да упражняват и различни водолазни практики и техники в съюзен формат.