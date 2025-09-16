 Прескочи към основното съдържание
Военните унищожиха и морски дрон близо до Варна

Мина в Черно море, сн. ВМС
Военноморските сили (ВМС) унищожиха безпилотен плавателен апарат във водите близо до Варна. 
 
На 15 септември ВМС, във взаимодействие със съюзни сили и средства, откриват повреден надводен дрон на около 80 км източно от Варна във водите на Черно море.

Извършено е разузнаване на обекта, след което е унищожен на 16 септември, при което не се е наблюдавал вторичен взрив.
 
По време на операцията от ВМС на Република България са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района.
 
Подобни случаи зачестиха през последните седмици. Миналата седмица дрон бе изхвърлен дрон от морето на Северния плаж на Бургас.
 
Преди това боен снаряд изплува на плаж "Велека".

  1. keen
    #2

    Над Полша а Румъния хванаха летящи дронове. Сигурно и тук е имало такива, ама не сме ги засекли, че са бързи и ни е много трудно. С тия, дето ги влачи морето, се оправяме криво-ляво.

  2. глас в пустиня
    #1

    Вместо да ги унищожават по-добре е да ги пленят да ги изучат и да започнат да ги произвеждат серийно, защото бъдещето е да морските и въздушните дронове. За пореден път безмозъчни командири. Най-лесно е да ги унищожат, но за да ги изучат трябва мозък.

