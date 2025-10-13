В Русия броят на кадетските групи в детските градини се е увеличил рязко след началото на войната с Украйна. Според оценките на изданието „Вьорстка", те са се появили в предучилищни заведения в поне 26 региона.

Тези групи осигуряват военно-патриотично образование. Деца на възраст от четири до седем години се обучават на стрелба с огнестрелно оръжие и строева подготовка, ръкопашен бой, използване на бронежилетки и противогази и плетене на камуфлажни мрежи. Те също така се срещат с ветерани от войната срещу Украйна, запознават се с оръжия и военна техника и се обличат в парадна униформа.

Например, през март 2025 г. войник дошъл в детската градина „Теремок“ в Сиктивкар и мълчаливо подредил макетни оръжия. Според учителите, децата с интерес разгледали картечниците и пистолетите, научили се да изпълняват командата „взрив вдясно“, легайки по лице на земята и покривайки главите си с ръце. Децата от група „Радуга“ след това били приети в кадетския състав и сега участват в състезания по строева подготовка и кадетски лагери.

Понякога кадетските групи се формират с оглед на специфичен профил на службата: например в Курск, детска градина № 11 обучава „граничари“. Тази година випускниците на детската градина били записани в специален клас в училище № 60, ръководен от участник от „Специалната военна операция“ в Украйна. Децата от детската градина в Кинешма (Ивановска област) носят нашивки и емблеми на „гранични войски“. В Костомукша (Карелия) децата в предучилищна възраст са под покровителството на Министерството на извънредните ситуации в група, наречена „Спасители“. В Саранск (Мордовия) децата били приети в „Кадетите на Росгвардия“. Детска градина № 112 в Сиктивкар, Коми, е сформирала специализирани полицейски групи. А предучилищна група в белгородското село Ивня обучава кадети инспектори по движението.

Много детски градини си сътрудничат с „Движението на първите“, „Росмолодеж“, „Юнармия“, училищни кадетски класове, университети с военни катедри, Министерството на извънредните ситуации, Министерството на вътрешните работи, Държавната автомобилна инспекция или с военни части. Някои групи с милитаристична насоченост се формират по инициатива на учители и директори, които вярват, че подобни програми помагат на децата да получат „ранно професионално ориентиране“.

Междувременно парламентът разработва законопроект за единни стандарти за кадетско образование, който ще бъде разширен до всички образователни институции, започвайки с детските градини. Планира се в обучението на учениците да се включат ветерани от войната с Украйна. „Не виждам нищо лошо в това подготовката за военна служба да започне още от детската градина“, заяви авторът на документа Артьом Шейкин, първи заместник-председател на Комисията по конституционно законодателство и държавно строителство на Съвета на федерацията.

Руският президент Владимир Путин даде зелена светлина за идеологическото индоктриниране на децата в предучилищна възраст през октомври 2024 г. Той нареди у децата в детските градини да бъдат възпитани „основните ценности“ на руската държава. „Някои казват на петгодишна възраст: „Искам да бъда войник“ и вземат играчка картечница и си играят с нея. Други се държат различно... И ние трябва да работим с тях, изхождайки от това“, подчерта Путин. В същото време в детските градини бяха въведени пропагандните „Разговори за важните неща“.