"Военновременна ситуация". Общината ще се опита да чисти сама "Люлин" и "Красно село"

Столичната община ще задейства извънреден временен сценарий за събирането на боклука в два от големите райони на града - "Люлин" и "Красно село". Той включва използването на "собствени сили" за почистването на тези два района с близо 186 000 души по данни на НСИ.

Собствените сили са техниката и хората на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което иначе се занимава със съвсем различно нещо – оперира завода за боклуците на София.

Кметът Васил Терзиев обяви, че планът, който ще бъде задействан, е за действие във "военновременна ситуация".

Криза има

"Криза с боклука има и като с всяка друга криза ще се справим, защото ние сме мислили предварително, имаме различни планове", коментира Васил Терзиев. И призова гражданите за съдействие. По думите му хората ще получат инструкции какви отпадъци къде да изхвърлят, за да се подпомогне почистването на "Люлин" и "Красно село".

Според кмета хората могат да помогнат като разделят отпадъците предварително и изхвърлят рециклируемите като стъкло, пластмаса и хартия в цветните контейнери. От изказването на Терзиев стана ясно, че вероятно ще се наложи поставянето на допълнителни, по-големи контейнери и призова гражданите да не ги ползват за едрогабаритни отпадъци като стари мебели.

Каква точно ще е временна организация в "Люлин" и "Красно село" все още не е ясно, но е ясно, че трябва да започне да действа от неделя, 5 октомври. По думите на кмета общинското предприятие за отпадъците има техника, но подробности за бройки и капацитет не бяха дадени. Не се знае и докога ще продължи "военновременното положение", но вероятно става дума за месеци.

Проблемът е, че към края на годината в подобна ситуация могат да изпаднат и още райони в София. (Вижте повече за това защо се стигна до криза с боклука). Освен за събирането на отпадъците чистачите отговарят и за улици и тротоари, както и за снегопочистването.

Според Терзиев хората със сигурност ще усетят дискомфорт, а камионите за боклук няма да минават "по три пъти на ден". Това временно неудобство обаче било цената на това общината и обществото да не се поддават на "рекета", в случая на сметопочистващите фирми, които дадоха космически високи цени за събирането на боклука и чистенето на голяма част от града.

Нов договор няма, старият изтича

Както Mediapool писа до тук се стигна, тъй като общината обяви, че няма да подпише договор с новия потенциален чистач на "Люлин" и Красно село". Това е консорциум около фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманитидис – Таки. След криминален случай с подпалени камиони дружеството остана единствено в надпреварата за почистването на тази част от града, а ценовата му оферта е над 3 пъти по-висока от прогнозната стойност, определена от общината.

В същото време договорът с настоящия чистач на тези два района - "Зауба" на Румен Гайтански – Вълка, изтича в събота. Общината поиска да възложи работата на друго свое дружество "Софекострой". За разлика от резеревния вариант в лицето на Столичното предприятие за третиране на отпадъците тази фирма се занимава със сметопочистване - в "Красна поляна". Още в четвъртък неофициално се разбра, че "Софекострой" е отказало заради липса на техника (то има няколко камиона, а "Люлин" и "Красно село" сега се обслужват с над 50). Това беше потвърдено в петък от Васил Терзиев.

Той каза още, че е потърсена и оферта от "Зауба", но тя била висока и неизгодна за общината. Така и този вариант е отпаднал.

Голямата картина

Неуспешният засега избор на нов чистач за "Люлин" и "Красно село" е част от голямата поръчка на местната власт за обслужването на почти всички райони в София. След като конкуренцията за бизнеса се стопи се оказа, че и част от останалите в надпреварата играчи са дали прекалено високи цени, с което общите разходи на общината за тази дейност за следващите 5 години били били над 2 пъти по-високи от прогнозните. Затова се очаква прекратяване и на други позиции от търга, за които офертите са изключително скъпи за местната власт, стана ясно от изказването на Васил Терзиев в петък.

"Ние сме работили да има много конкурентен търг и това стана. Но когато в този конкурентен търг на едната фирма ѝ запалиш камионите, а на другата и вземеш лиценза, а на третата не знам какво и кога ѝ е казано, така че когато е единствената останала за точно тази позиция, за която е кандидатствала, да избере да не си отвори ценовата оферта. Може да си представите какво се е случило зад кулисите", коментира Васил Терзиев развитието по поръчката за чистенето.

И припомни криминалния случай със запалените камиони на един от чуждестранните участници, оттеглянето на офертата му именно за "Люлин" и "Красно село", високите цени на част от участниците, изхвърлянето от търга на един от играчите заради решение на ековластите и отказът на друго дружество да отвори цените си, които са били единствените за "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне".

Кметът даде да се разбере, че става въпрос за поредицата от неслучайни събития и добави, че дори офертите на някои от кандидатите са еднакви и "запетайките са им сгрешени на едни и същи места".

"Обират ни"

Според него основният проблем в случая е, че ако се върви към подписване на договори на високи цени, няма да има криза с отпадъците, но пък ще има шоково поскъпване на такса смет. Според различните изчисления до 10 пъти. Един път причина за това ще е въвеждането на принципа "замърсителят плаща", и втори път – новите цени за чистене.

"Всичко (за поръчката – б.а.) е направено по книга, обаче се действа с криминални методи, за да няма конкуренция и държавата избира да не направи нищо. Моите възможности са да кажа "Мили граждани, ако аз се огъна и приема това, защото е много трудно, защото имам само една опция, защото нямам готово решение, ще плащате 5-10 пъти повече следващите години за боклука". Аз това не искам да го кажа, няма да го кажа и затова търся всяко едно друго решение", коментира Терзиев и добави: "Общо взето ни обират".

"Тук голямата битка е дали да изберем временния дискомфорт и като общество да се справим с рекета над нас или ще чакаме три пъти почистване, но ще платим няколко пъти по-скъпо за боклука. Аз не мисля, че гражданите лесно ще ви кажат, че ще са окей да плащат няколко пъти повече. По скоро и те ще са на моето мнение, че заедно ще се преборим с това", коментира още кметът.

"Няма да позволя хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция", написа по-рано кметът във Фейсбук.

Политически престрелки

Бившите коалиционни партньори на Васил Терзиев от "Спаси София" критикуваха забавените действия на общината. Според тях кризата с боклука е била прогнозируема и още в началото на мандата през 2023 г. са предупреждавали за тази опасност.

"И днес въпреки, че от началото на мандата настояваме да се подготви града за тези кризи, София е на колене пред мафията", заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. По думите му за тези провали има конкретни виновни.

"Спаси София" за пореден път изговориха много глупости.. Няма смисъл да изброявам дългия списък от техни пророчества, които не се сбъднаха. Докато те се занимават с търкане на кристалната топка и с популизъм, на нас ни се налага да решаваме реални проблеми на града в движение", коментира Василе Терзиев.

Критики към кмета заради кризата с боклука отправиха и от БСП. От там припомниха настояването си общината да инвестира в собствено дружество за чистене и да поеме тази дейност от частните фирми.