Война на телевизии: Безплатни тв-устройства и за македонците у нас

Напрежението между България и Северна Македония се пренесе и на терена...на сателитната телевизия.

След като в югозападната ни съседка бе разпространена информация, че ще се бъдат раздадени безплатни приемници за гледане на български телевизионни канали, македонската сателитна телевизия INTV обяви, че ще предприеме контраакция и ще раздаде безплатни приемници на всички македонци в България, съобщи местното издание "Фокус".

“Тези дни в социалните мрежи се разпространяват съобщения от Facebook страници, зад които стоят организации от България, с цел да подведат македонците. Те твърдят, че в Македония се раздават безплатни приемници за гледане на български телевизионни програми. В противовес на тази кампания македонската сателитна телевизия INTV обяви собствена акция – безплатни приемници за всички македонци в България, които се чувстват македонци! Всеки, който се интересува, може да се свърже директно с INTV и приемниците ще му бъдат доставени. Македонска песен, култура и традиция – винаги с вас!“, съобщи телевизията.

Поради големия интерес приемниците ще бъдат раздавани чрез македонски сдружения в България.

Акцията дойде след съобщението на фондация “Македония“, че всеки ден ще бъде отпускан по 1 акаунт с безплатна българска ТВ.

Отношенията между София и Скопие се влошиха с идването на правителството на ВМРО-ДПМНЕ. Македонските управляващи отказват да подкрепят вписването на българите в конституцията на страната. Това е основното изискване, заложено в преговорната рамка на Северна Македония, за да започне реални преговори за членство в ЕК.

Заради техния отказ Северна Македония бе разделена от Албания, която се предвижи напред към ЕС.