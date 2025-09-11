 Прескочи към основното съдържание
Война на телевизии: Безплатни тв-устройства и за македонците у нас

Никола Лалов 6 коментара
Снимката е илюстративна
Напрежението между България и Северна Македония се пренесе и на терена...на сателитната телевизия.
 
След като в югозападната ни съседка бе разпространена информация, че ще се бъдат раздадени безплатни приемници за гледане на български телевизионни канали, македонската сателитна телевизия INTV обяви, че ще предприеме контраакция и ще раздаде безплатни приемници на всички македонци в България, съобщи местното издание "Фокус". 
 
“Тези дни в социалните мрежи се разпространяват съобщения от Facebook страници, зад които стоят организации от България, с цел да подведат македонците. Те твърдят, че в Македония се раздават безплатни приемници за гледане на български телевизионни програми. В противовес на тази кампания македонската сателитна телевизия INTV обяви собствена акция – безплатни приемници за всички македонци в България, които се чувстват македонци! Всеки, който се интересува, може да се свърже директно с INTV и приемниците ще му бъдат доставени. Македонска песен, култура и традиция – винаги с вас!“, съобщи телевизията.
 
Поради големия интерес приемниците ще бъдат раздавани чрез македонски сдружения в България.
 
Акцията дойде след съобщението на фондация “Македония“, че всеки ден ще бъде отпускан по 1 акаунт с безплатна българска ТВ. 
 
 
 
Отношенията между София и Скопие се влошиха с идването на правителството на ВМРО-ДПМНЕ. Македонските управляващи отказват да подкрепят вписването на българите в конституцията на страната. Това е основното изискване, заложено в преговорната рамка на Северна Македония, за да започне реални преговори за членство в ЕК.
 
Заради техния отказ Северна Македония бе разделена от Албания, която се предвижи напред към ЕС.
 
ВМРО-ДПМНЕ продължава да развива мощна антибългарска кампания, чиито основни опорки са, че България ще продължи да има нови и нови условия и че е възможно Скопие да договори с ЕС по-добри условия.

Ключови думи

телевизия Северна Македония
6 коментара

  1. кр
    #6

    Ха-ха

  2. Велика Бьлгария
    #5

    Айде бе какво стана с екскурзията до Северна Корея ? Последно кой организира?

  3. Da go duha puttio
    #4

    Дайте ми В... Дайте ми О ... Дайте ми В О В А. Харесвам го повече от американските остатъци които от посолството подхвърля на форума да не измреме от глад.

  4. Da go duha puttio
    #3

    Аз си харесвам Вова. Ехххх Вова.

  5. Копейкин от Максуда Оманист
    #2

    Важно е да помагаме на македонците. Всички л..берасти у нас харесваме македонците. Даже повече от българите. Единствено оркр..инците харесваме повече от македонците.

  6. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #1

