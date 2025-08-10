Войната на пейките. Как европейските градове използват градското обзавеждане

Обяд в центъра на София. Градината на църквата св. "Седмочисленици" е пълна с хора. Насядали са по многобройните пейки.

Около една от тях се е събрала компания от млади хора. Говорят си, слушат музика, играят на хек. В съседство жени на средна възраст, облечени делово, обядват. Около детската площадка са родителите с малки деца, които тичат наоколо. Няколко от по-сенчестите пейки са заети от мъже с овехтели и не много чисти дрехи. Вероятно са бездомни, а пейките са леглото им.

На няколкостотин метра е един от централните софийски площади - "Славейков". Известен е с пейката на Петко и Пенчо Славейкови. От известно време обаче това централно място се е превърнало в притегателен център за бездомници. На всеки ъгъл могат да се видят хора, изпаднали в затруднено положение, мъкнещи всичките си притежания в многобройни торби и торбички, натоварени на стари детски колички.

Пейките тук са по-неудобни за спане, защото са каменни. Но в летните жеги това може и да е предимство.

Подобна е картината и в други градски градини в центъра на София. А и на доста големи градове, не само в България, но и в Европа. И ако в българската столица основната грижа на общината е пейките просто да са здрави, то някои градове в Европа използват тази градска мебел като средство да правят политика.



Пейка с разделител, който не позволява да си полегнеш.

В опит да "освободят" централните части на градовете от бездомници някои местни власти подменят дългите пейки с такива, които са неудобни за спане или дори за дълго седене. Други общини направо разкарват местата за сядане от големи площади или градски градини.

Във Виена пейките са инструмент за зониране на пространството за различни групи граждани. Целта е възрастните, които искат спокойствие, да не са непосредствено до шумната детска площадка.

В България, а и не само, пейките са и "център" на социалния живот. Те са импровизиран бар, място за срещи или пък за квартални клюки.

В София пейките изчезват, защото се чупят

В София пейките са основно в паркове и площади. Те са обичайна гледка пред почти всеки панелен блок. Общината обаче е далече от идеята да ползва тази градска мебел, за да регулира пространствата в града.

"В София пейките изчезват не защото властите ги премахват или разчленяват, за да не се превръщат в място, на което се концентрират бездомници. Тук проблемът е основно с качеството. Монтират се места за сядане от некачествени материали, които бързо се чупят и повреждат и след това просто се премахват, без да се подменят с нови", коментира урбанистът Силвия Чакърова.



Сн. Mediapool

Дълго време в Столичната община се разработваше стандарт за градското обзавеждане, в което влизат и пейките. Целта беше при ремонти на обществените пространства да се поръчват пейки от по-устойчиви материали, а не масовите чамови. Идеята беше да се използват естествени материали, да има стандарти за ергономичност и удобство. Консенсус обаче така и не беше постигнат, а към момента стандартът а градското обзавеждане не изглежда да е във фокуса на общината.

Пейките по обществените места в центъра привличат основно компании на по бира или разговор. На повечето места това не създава конфликти с живеещите в района, тъй като около градските градинки няма много жилищни сгради.



Сн. Mediapool

Въпреки това конфликти, макар и спорадични, не липсват. Преди няколко години местната власт имаше намерение да ремонтира централната улица "Иван Вазов", обособявайки малки площадчета с места за сядане. Живеещите наоколо се обявиха срещу идеята, опасявайки се, че пейките ще привличат шумни компании късно вечер. В крайна сметка общината се отказа от проекта и просто смени настилките по улицата.

"Една от основните причини за подобни реакции е, че хората виждат лошия пример по основната пешеходна улица в София - "Витоша", коментира Силвия Чакърова. Въпреки че около тази улица има предимно жилищни сгради, тя концентрира десетки заведения, които привличат денонощно и местни жители, и туристи. А това води до шум и дискомфорт за живеещите. Заради липсата на контрол от страна на общината заведенията успяха да завземат голяма част от пешеходното пространство, а това прави и пейките по улицата, за които са похарчени публични средства, неизползваеми.

В Атина има само 5000 пейки

В Атина живеят около 700 000 души (без населението от предградията и околностите на града), стотици хиляди идват всеки ден на работа в града, а туристите са милиони. И въпреки това в гръцката столица има едва 5000 общински пейки. Тоест на 140 атиняни се пада по една пейка.

Мебелите са разпръснати основно в малки и големи градски градини и паркове. Пейките започват да изчезват първо по време на финансовата криза в страната, когато местната власт няма средства да подменя счупените мебели с нови и затова ги маха.

В последствие изчезването на пейките се превръща в инструмент в борбата с бездомните, мигрантите и наркоманите в центъра на града. Така през 2020 г. за една нощ тогавашната местна власт премахва всички пейки от централния площад "Виктория".

Бездомните и мигрантите изчезват, но и живеещите наоколо, и туристите са лишени от публични места за сядане в гъсто населената централна част на гръцката столица.

При последния опит за обновяване на центъра на Атина преди 3-4 години изчезват и всички дървени пейки - някога символ на града.

Във Виена пейките са политика

Във Виена на пейките и въобще на градското обзавеждане се гледа като на социална инфраструктура. То се използва, за да се регулира поведението на гражданите. Моделите кошчета за боклук, местата за сядане, осветлението се използват, за да "покажат" какво може да се прави на различните места в града и кои групи хора са добре дошли на тези места, казва урбанистът Кристина Шрамъл от Университета по приложни изкуства във Виена.

Като пример за негостоприемен дизайн тя посочва пейките с разделения, които не позволяват върху тях да се лежи или пък кошчетата за боклук с малки отвори, за да не може от тях да се вадят отпадъци.

Специфичното за Виена обаче е силното зониране на пространствата. Децата могат да играят на детските площадки, възрастните да поседнат на по-спокойно място далече от тях, а скейтбордистите са добре дошли в скейт паркове, но не е и другаде. "Малко неща във Виена не са планирани и контролирани", казва Кристина Шрамъл.

"Така се решават потенциалните конфликти. Класическият пример на подобен сблъсък са възрастните хора, които се дразнят от това, че около тях децата играят прекалено шумно. В тези случаи се прави ясно зониране на пространството или пейките около детската площадка просто се премахват", обяснява Кристина Шрамъл.

Опит от Бърно

В Чехия "войната на пейките" се води от десетина години, а най-показателният пример е вторият по големина град в Чехия - Бърно.Още през 2014 г. общината започва да поставя неудобни места за сядане, там където се събират бездомни хора. Новите пейки са с метални скари, на които може да поседнеш, но за кратко.



Неудобни пейки в Чехия.

В следващата фаза на неудобните и без това пейки се поставят прегради, които да не позволяват на тях да се лежи. И накрая най-предпочитаните места за сядане просто изчезват. Така бездомниците са изтикани извън центъра.

Войната на пейките обаче не работи срещу компаниите от пияни, които просто сядат на земята. Освен това предизвиква доста критики от леви организации и такива, които работят с хора от уязвими групи. Според тях проблемът не се решава, а само се измества в пространството.

Тази статия е създадена в рамките на проект PULSE, европейска инициатива, която подкрепя трансграничното журналистическо сътрудничество. По нея са работили Зорница Латева (Mediapool.bg, България), Kostas Zafeiropoulo (Efsyn, Гърция), Kim Son Hoang (Der Standard), Petr Jedlička (Denik Referendum).