Войната поставя под риск новата пшеница в Украйна. Растат страховете от световен недостиг на храни

Руската инвазия в Украйна заплашва милиони зърнени кълнове, които трябва да се появят от стеблата на спящата под снега зимна пшеница през идните дни. Ако фермерите не могат да “подхранят” тези посеви с торове, много по-малко от тях ще се развият. В резултат зърнената реколта ще се окаже доста по-малка, предава “Ройтерс”. Наред с това нарастват страховете от световен недостиг на храни, тъй като на украинското жито основно разчитат страни като Египет, Ливан, Тунис, Йемен и др.

Пшеницата бе засята миналата есен и традиционно изпада в латентно състояние през зимата. Преди зърното да се върне към живот, обаче фермерите обикновено разпръскват тор, който насърчава развитието на посевите. Но украинските фермери, които произведоха рекордна реколта от зърнени култури миналата година, - казват, че сега не им достигат торове, пестициди и хербициди. И дори да са имали достатъчно от тези материали, те не могат да си осигурят достатъчно гориво, за да захранват техниката си и обработват посевите, добавят те.

Елена Нероба, мениджър на базираната в Киев брокерска компания за зърно Maxigrain, каза, че добивите на зимна пшеница в Украйна могат да паднат с 15% в сравнение с последните години, ако торовете не се прилагат сега.

Други украински фермери разказаха пред “Ройтерс”, че добивите им от пшеница могат да бъдат намалени наполовина, а може би и с повече, което ще има последици далеч отвъд Украйна. Държави като Ливан, Египет, Йемен и други започнаха да разчитат на украинската пшеница през последните години. Войната вече доведе до рязко покачване на цените на пшеницата, наблюдаван бе скок с 50% през последния месец.

Украинската селскостопанска криза се случва след като цените на храните по света вече се покачват от месеци на фона на проблемите с глобалната верига за доставки, дължащи се на Covid-19. Световните цени на храните достигнаха рекордно високо през февруари и се повишиха с над 24% на годишна база, съобщи агенцията на ООН по храните миналата седмица.

Министрите на земеделието от седемте най-големи развити икономики в света планират да се съберат в петък на виртуална среща, за да обсъдят влиянието на руската инвазия върху глобалната хранителна сигурност и как по най-добър да стабилизират хранителния пазар.

Украйна и Русия са най-големите износители на зърно, като заедно държат една трета от световния експорт - почти целия преминава през Черно море.

Свейн Торе Холсетер, президент на базираната в Норвегия Yara International, най-големият производител на азотни торове в света, каза, че е разтревожен, че десетки милиони хора ще страдат от недостиг на храна заради селскостопанската криза в Украйна.

