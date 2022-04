Войната: Руснаците засилиха атаките срещу Киев

Руските войски засилиха в събота разнопосочните атаки срещу Киев, западните райони и други места, което е знак, че цялата страна остава под заплаха, независимо от обявеното миналия месец решение на Москва да съсредоточи усилията си върху нова офанзива срещу Източна Украйна. Разярено от загубата на крайцера "Москва", флагман на руския Черноморски флот, и възмутено от предполагемите украински атаки на руска територия, руското военно командване предупреди, че възобновява ракетния обстрел срещу украинската столица, предаде АП. Москва продължава да твърди, че целите ѝ са само военни обекти, но свидетелства на място опровергават това. И на 52-ия ден от войната цивилните жертви продължават да растат.

В Харков, разположен в северозападната част на Украйна, в събота загинаха поне осем цивилни граждани, както и бебе.

Телата на над 900 цивилни граждани, повечето от които застреляни, са открити в района Киев, който руснаците нападнаха още в първите дни на войната, преди да се оттеглят от там преди две седмици, съобщиха украинските власти в събота.

Експлозии

Има експлозии в Киев и Лвов, съобщиха в събота украинските власти. Според столичния кмет Виталий Кличко взривовете са в източния Дарницкий район. По думите му на мястото има линейки и спасителни екипи. По-късно той съобщи, че един цивилен е загинал. Има няколко ранени. Киевският кмет констатира, че столицата "остава мишена на агресора".

В пост в социалните мрежи Кличко призова жителите да реагират на сирените за въздушна тревога и предупреди хората, избягали от града, засега да не се връщат заради безопасността си.

Според Франс прес мишената на обстрела по Киев е бил военен завод в едно от предградията. Руското министерство на отбраната потвърди информацията.

"С високоточни оръжия "въздух - земя" с голям обсег бяха унищожени производствени сгради на бронетанковия завод в Киев и цехове за ремонт на военна техника в Николаев", съобщи пред журналисти говорителят на министерството Игор Конашенков.

Най-малко двама цивилни са загинали при обстрел в Луганска и Полтавска област, съобщиха местните власти.

Трудно е да се изчисли

Около 3 хил. украински военни са загинали от началото на руското нахлуване, заяви президентът на страната Володимир Зеленски, предаде агенция Униан, цитирана от БТА. Други около 10 хил. души са ранени или пострадали. Към момента не може да се каже колко от тях ще оцелеят, каза още Зеленски.

Според него руските жертви в конфликта са в пъти повече – около 19-20 хил. души. Руската страна почти не дава информация за загубите си. В петък се разбра, че Федералната служба „Безопасност“ (ФСБ) е поискала да се увеличи бюджетът за погребения и паметници на военнослужещи с 17%.

Броят на цивилните жертви от украинска страна е трудно да бъде изчислен, коментира Зеленски.

"В южната част на нашата страна, където градовете и селата са блокирани - Херсон, Бердянск, по на изток Мариупол, и района на изток, където се намира Волноваха - ние просто не знаем колко хора са загинали в тази зона, която е блокирана", заяви той.

По данни на киевската полиция в района на столицата са билио открити телата на около 900 цивилни. Повечето са били застреляни. Според началника на полицията Андрий Небитов те са били екзекутирани по улиците.

"Най-много жертви бяха открити в Буча, където има над 350 тела", каза Небитов.

Близо 3 хил. души са били евакуирани от конфликтни зони на страната в петък, написа в петък в социалните мрежи вицепремиерът Ирина Верешчук. Сред тях са 363 души, които са успели да се измъкнат от обсадения Мариупол със собствен транспорт.

Ситуацията в Мариупол

Руските сили продължават настъплението и в обсадения ог тях пристанищен град Мариупол, надявайки се да го завземат и той да стане първият им голям трофей от войната, като компенсация на неуспеха им да завземат Киев.

"Ситуацията е много трудна" в Мариупол, каза президентът Володимир Зеленски пред "Украинска правда" и добави:

"Нашите войници са блокирани, ранените са блокирани. Там е хуманитарна криза...Върпеки това, момчетата се отбраняват".

Среща с екипажа на потъналия крайцер "Москва"

Главнокомандващият руския Военноморски флот адмирал Николай Евменов и командващите Черноморския флот се срещнаха в събота с екипажа на потъналия ракетен крайцер "Москва".

Евменов е казал на екипажа, че офицерите, мичманите и матросите продължават служа във ВМФ. Традициите на гвардейския ракетен крайцер "Москва" ще бъдат грижливо съхранени и продължени, е заявил адмиралът.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2